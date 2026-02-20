Сакалиев: „Тестът за ЦСКА идва“

Стойко Сакалиев наскоро направи нова крачка в живота си, като пое в посока извън футбола. Но преди това той беше част то ЦСКА и то не само на терена. Освен че стана шампион на България с „червените“ и беше сред любимците на Сектор Г, Сакалиев стана и администратор на клуба. Въпреки че вече е далеч от терените, бившият нападател следи събитията около ЦСКА. Той даде интервю пред колегите от „Мач Телеграф“, в което сподели мнението си за последните събития в отбора.

Стойко Сакалиев: „Това е тестът за Христо Янев и футболистите“

Ето какво каза Стойко Сакалиев: „Според мен е рано да се каже дали играта на ЦСКА е перфектната, но нивото се повиши доста. Много силна подготовка направиха и това доведе до тези отлични резултати. Христо Янев разполага с широк състав и го напасва доста добре срещу различните съперници. Жребият за Купата ще изправи ЦСКА срещу Лудогорец, което само по себе си означава, че това е тестът за Христо Янев и футболистите.

„Онова беше финал, не можем да го сравняваме“

Когато нещата са в два мача, винаги е по-добре и за двата отбора. Могат да изградят стратегии, както още преди да са започнали, а и между двата мача. Когато е един мач, е различно, дори и да играеш по-слабо можеш да спечелиш мача от една грешка на противника, както стана и на финала с Лудогорец миналия сезон. Все пак онова беше финал, не можем да го сравняваме. Мисля, че и двамата треньори ще изиграят добре и двата мача тактически“.

