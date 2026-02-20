Правителството на Гюров:

Сакалиев: „Тестът за ЦСКА идва“

20 февруари 2026, 13:52 часа 217 прочитания 0 коментара

Стойко Сакалиев наскоро направи нова крачка в живота си, като пое в посока извън футбола. Но преди това той беше част то ЦСКА и то не само на терена. Освен че стана шампион на България с „червените“ и беше сред любимците на Сектор Г, Сакалиев стана и администратор на клуба. Въпреки че вече е далеч от терените, бившият нападател следи събитията около ЦСКА. Той даде интервю пред колегите от „Мач Телеграф“, в което сподели мнението си за последните събития в отбора.

Стойко Сакалиев: „Това е тестът за Христо Янев и футболистите“

Ето какво каза Стойко Сакалиев: „Според мен е рано да се каже дали играта на ЦСКА е перфектната, но нивото се повиши доста. Много силна подготовка направиха и това доведе до тези отлични резултати. Христо Янев разполага с широк състав и го напасва доста добре срещу различните съперници. Жребият за Купата ще изправи ЦСКА срещу Лудогорец, което само по себе си означава, че това е тестът за Христо Янев и футболистите.

Още: Край на сагата: ЦСКА се раздели с трансферно разочарованиеКрай на сагата: ЦСКА се раздели с трансферно разочарование

Стойко Сакалиев

„Онова беше финал, не можем да го сравняваме“

Когато нещата са в два мача, винаги е по-добре и за двата отбора. Могат да изградят стратегии, както още преди да са започнали, а и между двата мача. Когато е един мач, е различно, дори и да играеш по-слабо можеш да спечелиш мача от една грешка на противника, както стана и на финала с Лудогорец миналия сезон. Все пак онова беше финал, не можем да го сравняваме. Мисля, че и двамата треньори ще изиграят добре и двата мача тактически“.

Още: Важен ход на кандидат новия в ЦСКА: приближава ли се до трансфера?

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
ЦСКА Стойко Сакалиев
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес