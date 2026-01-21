Гошо Петков с мрачна прогноза: Ако Левски не стане шампион, пред клуба ще има тежки 1-2 години!

Георги Петков е един от най-именитите вратари в България в последните двайсетина години. Опитният страж е четирикратен шампион на страната с Левски и отлично знае какво се изисква, за да вдигнеш титлата у нас. Футболистът на Славия говори пред колегите от „Дспорт“ като коментира битката на бившия си отбор с Лудогорец за отличието през настоящата кампания. Той бе категоричен, че „синята“ общност е настроена, че Левски трябва да стане шампион, но ако това не се случи, то пред клуба предстоят 1-2 тежки години.

ОЩЕ: "Кражбата" на Левски, промените в ЦСКА и заявката на Домусчиев | Точно попадение (ВИДЕО)

Георги Петков очаква тежка битка между Левски и Лудогорец

Петков допълни, че именно през този сезон Левски има най-голям шанс да свали Лудогорец от върха и ръководството на столичани трябва да се замисли върху този факт. Той също така е на мнение, че „сините“ ги очаква тежка битка с разградчани, тъй като през пролетта предстоят много трудни мачове за тима на Хулио Веласкес.

"Синята" общност е настроена, че Левски трябва да стане шампион"

„В ситуацията, в която са изпаднали Левски, с този точков актив, който имат пред Лудогорец… „Синята“ общност е настроена, че Левски трябва да стане шампион. Дано хората там се замислят, че това е шансът тази година. Дано да не стане така, защото евентуално Левски, ако не стане шампион пред клуба ще има тежки една-две години. Ще се повторя, че цялата „синя“ общност очаква Левски да вземе титлата, но ще бъде много трудно“, заяви Георги Петков.

ОЩЕ: Неостаряващият Георги Петков намекна, че може да продължи да играе и след 50-годишна възраст