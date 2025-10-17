Войната в Украйна:

Легенда на българския футбол обвини "братята от Разград" за "катастрофалното" положение на националния отбор

Легендата на ЦСКА Аспарух Никодимов коментира представянето на националния отбор на България. Славният национал и велик треньор даде мрачна прогноза за бъдещето на футбола при настоящите обстоятелства. Според него основният проблем не се крие само в слабото развитие на детско-юношеския футбол, а по-скоро в клубния. Той коментира въпроса с чужденците и обясни, че "братята от Разград" (бел. ред. - Кирил и Георги Домусчиеви) не мислят за националния отбор.

Паро каза още, че треньори като Димитър Димитров - Херо и Стойчо Младенов трябва да бъдат на пълен работен ден в някой клуб или националния отбор. Легендарната фигура в историята на ЦСКА даде интервю пред "Тема Спорт", в което каза още как може българският футбол да тръгне нагоре. "Положението е катастрофално и ще става още по-катастрофално. А таланти има, но няма кой да ги намира и развива, да ги налага. Някои гледат с връзки да станат треньори, други сами се бутат без да го могат, без дори да са работили с децата. Защото ти от децата можеш много неща да попиеш, като тръгнеш от най-ниското стъпало. Там се учиш на занаят и обич. Да гледаш как напредват и заедно вървите и се развивате. Тогава и ти самият изпитваш наслада от това, което вършиш", започна той.

Какъв е приносът на клубовете за националния отбор?

"Ние нямаме основа, база за развитие на момчетата. Събираме чужденци на килограм и това е. Освен да започнем масово да натурализираме чужденците и да направим такъв целия ни отбор. Не е сериозно. Работата за съжаление е пълна трагедия", добави Никодимов. "Аз съм вече на 80 години, макар че съм с акъла си. Но треньори като Стойчо Младенов, като Димитър Димитров-Херо са още млади. Не зная защо ги отказват толкова рано и то не само за националния отбор, но и за клубните. Защото, за да е силен националния, трябва да имаме и добри клубни отбори. Без силни ЦСКА и Левски работата в държавния тим не става, доказано е. За националния отбор най-малко мислят братята от Разград. Какви национали даде Лудогорец?! Чочев и Недялков са момчета, които тръгнаха и се развиха като футболисти от ЦСКА."

"Нужно е време и ангажираност. Сложен е процесът. Трябва много сериозна и кардинална промяна, за да тръгнем пак нагоре. Но трябва да имаш и съвест, да обичаш работата си. А не да мислиш първо какво ще вземеш, кой ще докараш, какъв келепир ще имаш. Това е грешката ни. Защото тогава, по наше време, можеше само да си мечтаем за условия като днешните. Но явно днес не са гладни", каза накрая Никодимов.

