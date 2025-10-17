"След 2-3 години...": България вече е зад Ангола, Сирия, Хаити и Бахрейн в ранглистата на ФИФА

Националният отбор по футбол на България изпадна с още 5 места в ранглистата на ФИФА и вече заема незавидната 91-ва позиция с 1263.07 точки, в сравнение 1271.52 точки през септември. Двете тежки поражения на "лъвовете" от Турция и Испания се отразиха при обновяването на класацията през октомври и страната ни бе задмината от държави като Ангола, Сирия, Хаити и Бахрейн. Пред нас са още Косово, Кюрасао, Замбия, Гвинея, Уганда, Оман...

Копаем нови дъна

Припомняме, че през август 2023 година настоящият президент на Българския футболен съюз Георги Иванов направи любопитно изказване именно за позицията на България в ранглистата на ФИФА. Тогава той все още заемаше ролята на технически директор на централата. В интервю за Sportal.bg. Иванов заяви, че след 2-3 години националният отбор по футбол ще бъде много по-напред в световната ранглиста на ФИФА. В онзи момент "трикольорите" бяха на 77-о място, а сега - над 2 години след изказването са на 91-ва позиция.

Начело на класацията остава Испания, която през септември си върна върха, а сега увеличи точковия си актив с успехите с 2:0 над Грузия и 4:0 над България до 1880.76 точки. На второ място излезе Аржентина, която също победи, но в две контролни срещи – 6:0 над Пуерто Рико и 1:0 над Венецуела. Аржентинците имат 1872.43 точки и са пред третия Франция, която има 1862.71. "Петлите" cе справиха с 3:0 с Азербайджан и после завършиха 2:2 като гост на Исландия.

Следващият съперник на България в група "Е" на Световните квалификации – тимът на Турция, вече е 26-и и с една стъпка нагоре. Грузия пък слезе с две позиции надолу след пораженията от Испания и Турция и с 1365.92 се класира на 70-ото място.

