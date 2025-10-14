Войната в Украйна:

За четвърти път: Отложиха делото за отстраняване на кмета на Минерални бани Мюмюн Искендер

14 октомври 2025, 22:37 часа 340 прочитания 0 коментара
За четвърти път състав на Окръжен съд Хасково отложи и насрочи за друга дата делото за отстраняване от длъжност на кмета на Минерални бани Мюмюн Искендер, спрямо когото се води разследване за злоупотреби с имуществени разпореждания с общински недвижими имоти.

Искането на прокурор Ангел Кънев от Софийска градска прокуратура за отстраняване на кмета е с цел той да няма възможност да влияе на администрацията. Отлагането на делото днес е заради непредставени от Общинския съвет в Минерални бани вече изискани от съда документи. Те касаят продажба на имот, който е собственост на църковното настоятелство в село Брястово. Именно действия по деактуване на имот частна общинска собственост от страна на кмета през 2023 година е едно от обвиненията от прокуратурата.

Наблюдаващият прокурор по делото Ангел Кънев коментира в кулоарите на съда, че след като изтече процедурата по исканото отстраняване от длъжност на Искендер на двете съдебни инстанции, ще бъдат повдигнати и нови обвинения срещу него.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Дело отлагане съд Минерални бани Мюмюн Искендер
