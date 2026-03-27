Левски е пред продажба! Оттегля ли се Наско Сираков?

Мажоритарният собственик на Левски Наско Сираков е пред оттегляне от управата на клуба. Това става ясно от информация на колегите от "Тема Спорт". Според тях на стадион "Георги Аспарухов" текат значими процеси по високите етажи на властта. Твърди се, че Сираков води преговори с чуждестранен инвеститор, който ще придобие всичките му акции. Разкриват се сериозни разговори между двете страни. Очаква се финалът на сделката да е скоро.

Наско Сираков води преговори за собствеността на Левски

Така че в края на май на “Герена” може да празнуват не само златни медали за първи път от 2009 година насам, но и нов собственик. При предишни разговори с потенциални инвеститори Наско Сираков държеше да получи солидни гаранции, че Левски ще продължи да се развива във възходяща линия. Голмайстор №1 в историята на сините получи безвъзмездно близо 86% от акциите на клуба на 2 юни 2020 година. Тогава столичани бяха пред фалит.

В момента обаче ситуацията е коренно различна – многомилионните дългове към НАП са почти изчистени, погасена е главницата, а лихвата се изплаща. Вървят регулярно и вноски към общината. Клубът печели не само на терена, но и извън него – това лято бяха отчетени приходи от над 5 милиона лева само около участието в евротурнирите, пишат още от "Тема Спорт".

