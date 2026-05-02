Левски е шампион на България! „Сините“ се поизпотиха срещу ЦСКА 1948 – нарочен за гонене донесе титлата на столичани! (ВИДЕО)

02 май 2026, 20:58 часа 1578 прочитания 0 коментара

Левски е шампион на България за първи път от 2009 година насам! „Сините“ подпечатаха титлата си след успех над ЦСКА 1948 насред пълните трибуни на стадион „Георги Аспарухов“. Двубоят от 32-ия кръг на Първа лига завърши при резултат 1:0 за домакините. Единственото попадение за тима на Хулио Веласкес реализира Марко Дуганджич в средата на второто полувреме. Любопитното е, че хърватинът е нарочен за гонене от „Герена“. Тимът от Бистрица пък завърши срещата с човек по-малко, след като в началото на втората част Адама Траоре бе изгонен с директен червен картон.

Марко Дуганджич вкара така важния гол за Левски

В началните минути на срещата двата тима създадоха по няколко добри ситуации за гол пред вратата на съперника, но до такъв така и не се стигна. ЦСКА 1948 бе много близо до попадение в 20-ата минута, но ударът на Мамаду Диало срещна левия страничен стълб. Левски отговори с опасни изстрели на Евертон Бала и Армстронг Око-Флекс, които обаче не попаднаха в мрежата на гостите.

Десетина минути след старта на второто полувреме ЦСКА 1948 остана с 10 души на терена. Адама Траоре бе изгонен с директен червен картон след много грубо влизане в краката на Евертон Бала. Левски се възползва от численото си предимство и поведе в 71-ата минута. След грешка в отбраната на гостите топката стигна до Дуганджич, който с мощен удар се разписа и оформи крайното 1:0. По този начин момчетата на Хулио Веласкес сложиха край на 14-годишната хегемония на Лудогорец в българското първенство.

Класиране в Първа лига

След успеха си Левски събра 76 точки и е недостижим в класирането в Първа лига. Втори е тимът на ЦСКА 1948 с 62 пункта в актива си. Лудогорец е трети с 60 точки, но и мач по-малко. Утре „орлите“ гостуват на четвъртия ЦСКА, който е с 56 точки.

Бойко Димитров
Бойко Димитров
Левски Лудогорец ФК ЦСКА 1948 Първа лига Марко Дуганджич
