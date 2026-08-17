"Левски е в най-добрата си форма през последните 10 години": Треньорът на АЕК посочи голямото предимство на "сините"

Старши треньорът на АЕК Марко Николич говори пред медиите преди първия мач с Левски. "Сините" посрещат гръцкия тим на Националния стадион "Васил Левски" в двубой от плейофите за влизане в Шампионска лига. Срещата ще се изиграе във вторник, 18 август, с начален час 22:00 българско време. Според наставника на АЕК "сините" ще имат огромно предимство. Това се дължи на факта, че вече са изиграли редица мачове, докато сезонът в Гърция още не е започнал.

Треньорът на АЕК: Левски има голямо предимство

Николич подчерта силните качества на "сините" и бе категоричен, че АЕК ще се опита да върне футбола на най-високо ниво в гръцката столица: "Ние сме три месеца след последния ни мач. Левски има голямо предимство, че изигра 10 мача, шест от които в ШЛ. Ние играхме само един мач за Суперкупата. Не е лесно за нас. Имаме един много сериозен отбор срещу нас с добри играчи. Много е опасен Левски на контраатаки. Добре организиран отбор. Това е един от най-важните мачове. Трябва ни гол, този гол ще ни отвори вратите за основната фаза. Играчите ни заслужават да играят на това ниво. Ще се борим до дупка утре и да върнем ШЛ в Гърция на нашия стадион.

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"Ние сме много гладни да покажем и да докажем на себе си. Имаме респект към противника. Те имат десет мача предимство пред нас, ние не искаме да се оправдаваме с това нещо. Имат сериозна група от играчи. Ще се опитаме, ще дадем най-доброто. Много сме гладни и искаме да постигнем успех. Вярваме, че сме готови. Не мога да търся извинения. Ние ще се опитаме да неутрализираме противника. Не е толкова просто, но ще се опитаме", каза още Николич, след което коментира моментното състояние на Левски: "Знаем, че футболистите на Левски тренират много, имат качества и са страхотни играчи. Анализирах техни мачове, разбрах кои са техните силни и слаби страни. Бюджетите също не играят. Ние също сме способни да изхвърлим някой по-скъп и по-богат отбор от нас. Те са в най-добрата си форма от последните 10 години."

Наставникът на АЕК е категоричен, че неговият тим не бива да позволява на "сините" да играят техния футбол. Той също така подчерта факта, че хилядите по трибуните на Националния стадион ще бъдат в плюс за българския шампион.

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