"Не търсим извинения": Националният стадион ще бъде "Герена" за Левски срещу АЕК

Наставникът на Левски Хулио Веласкес говори преди първия мач с АЕК Атина от плейофите на Шампионска лига. "Сините" ще посрещнат гръцкия шампион на Националния стадион "Васил Левски" във вторник, 18 август, от 22:00 часа българско време. Ако преодолеят този съперник, те ще играят в груповата фаза на "турнира на богатите". В противен случай ще трябва да се задоволят с участие в основния етап на Лига Европа.

Хулио Веласкес говори преди домакинството на АЕК

Веласкес заяви, че атмосферата в "синия" лагер е благоприятна и че всеки в клуба заслужава мачове на толкова високо ниво: "Атмосферата е благоприятна, позитивна. Отборът работи много през лятото. Успяхме да преминем три кръга, динамиката е позитивна и утре ни чака труден мач срещу шампиона на Гърция в надпревара с Олимпиакос, Панатинайкос и ПАОК. Ние обаче вярваме в силите си, а зад нас са и нашите фенове. Всеки служител или привърженик на Левски си заслужи мачовете на толкова високо ниво." След това той призна качествата на съперника, като открои силните им черти в играта.

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"АЕК е много сериозен отбор. Цял сезон играха добре и им се получаваха нещата. Много са динамични с притежанието на топката и това изцежда съперника. Трудно е да прогнозираш стила им, защото са изключително разнообразни. Много са успешни в противниковата половина. Ние трябва да ги уважаваме, да бъдем скромни и да излезем на терена без страх", продължи той.

"Утре това е напият стадион"

"Нашите привърженици са невероятни и го показват постоянно. Където и да играем, независимо от турнира, можем само да се гордеем от синергията между публика и отбор. Само мога да бъда благодарен за усилията, които полагат самите те. Коства много да купиш билет, да дойдеш и да подкрепяш. Мога само да им благодаря и да им предложим най-добрата ни версия. Ще опитаме да ги накараме да се гордеят с начина, по който изглеждаме на терена. Всички заслужихме да има такива мачове, на такова ниво. Излизаме смело и ще опитаме да спечелим мача", каза още испанецът, след което обърна внимание на факта, че Левски няма да домакинства на "Герена"

"Всичко е до нагласа и начин на мислене. Утре това е нашият стадион и нашата публика. Такава е нагласата ни. Не знам как ще завърши мачът, но ние сме пред нашата публика и в нашия град. Извинения не търсим и излизаме, за да изиграем хубав мач пред нашите фенове", добави той. Веласкес добави, че няма да може да разчита на новото попълнение Марко Груич. Сръбският халф все още не е картотекиран за европейските клубни турнири и за момента може да играе само във вътрешното първенство.

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