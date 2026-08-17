Официално: Легенда на Барселона се завърна на "Камп Ноу" като треньор

Легенда на Барселона официално се завърна на "Камп Ноу". Бившият полузащитник Серхио Бускетс започна работа като помощник-треньор на втория отбор на каталунците, съобщиха от клуба. Някогашната звезда в халфовата линия на "блаугранас" и националния отбор на Испания, който прекрати активната си кариера през 2025 година, се завръща в клуба три години след напускането си, за да се присъедини към Интер Маями през 2023 година.

Бускетс ще бъде помощник-треньор на втория отбор

Бускетс, който спечели Световното първенство през 2010 г. и Евро 2012 с Испания, записа 722 мача за Барса, което го поставя на трето място в класацията на клуба за всички времена. По време на престоя си на "Камп Ноу" той спечели девет титли в Ла Лига, седем пъти Купата на Краля и три пъти Шампионската лига. Въпреки че не предизвикваше възхищение като колегите си в средата на терена Шави и Андрес Иниеста, той бе един от най-важните играчи на отбора в продължение на десетилетие.

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На 35-годишна възраст Бускетс замина отвъд Океана, където игра с бившите си съотборници Лионел Меси, Луис Суарас и Жорди Алба през следващите два сезона. През 2025 година той официално окачи бутонките, а сега е насочил вниманието си към треньорската кариера. От Барса съобщиха на официалния си уебсайт: "Серхио Бускетс се присъединява към Барса Атлетико като помощник-треньор от понеделник. Легендата на Барса се присъединява към екипа на Джулиано Белети, за да сподели опита и футболните си познания с отбора на Барса, докато преминава курса за треньори."

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