Левски започва преговори с един от най-добрите си футболисти след дербито с Лудогорец

Ръководството на Левски ще стартира преговори с един от основните играчи в състава на Хулио Веласкес. Става въпрос за Кристиан Димитров, който е ключова фигура за "сините" през настоящия сезон. След дербито с Лудогорец в петък шефовете на клуба ще се срещнат с агента на футболиста Лъчезар Танев, съобщава "Мач Телеграф". От "Герена" са категорични, че искат да задържат Димитров в редиците си, тъй като той е един от най-добре представящите се.

На "Герена" искат Димитров да остане

Кристиан Димитров премина в Левски в началото на 2023 година, като оттогава изигра 80 мача, в които се отчете с 8 попадения и 3 асистенции. Той се превърна в един от лидерите на "синята" съблекалня и когато бе спряган за изходящ трансфер бързо потуши спекулациите. Защитникът бе свързван със завръщане в Ботев Пловдив и преминаване в друг отбор, но той предпочете на остане в Левски. Сега "сините" шефове ще се опитат да обвържат футболиста за по-дълго на "Герена".

Както бе споменато преговорите с Танев ще започнат в петък. Тогава Левски посреща Лудогорец в мач от деветия кръг на Първа лига като лидер в класирането. Хулио Веласкес има да реши три неизвестни уравнения преди голямото дерби, което може да се окаже ключово за развоя на сезона. В "зеления" лагер пък срещата е определяща за бъдещето на Руи Мота като старши треньор. Една загуба на "Герена" би сложила край на престоя на португалеца в Разград, където имат неочакван фаворит за поста.