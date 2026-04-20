Левски има предимство за Вечното дерби, но ЦСКА пак ще бие | Точно попадение (ВИДЕО)

Отборът на Левски влиза с предимство в поредното Вечно дерби на българския футбол, но ЦСКА отново ще бие! Около това мнение се обединиха спортните журналисти Бойко Димитров, Стефан Йорданов и Николай Илиев в новия епизод на "Точно попадение" - предаване на Actualno.com и Sportlive.bg. Според тях, момчетата на Христо Янев няма да позволят и да загубят при гостуването си на Лудогорец в Разград в първата полуфинална среща за Купата на България.

ЦСКА между чука и наковалнята - да не падне от двата стола на земята?!

Водеща тема в коментарния сегмент "Асене, ВАР-ни" бе програмата за плейофите в Първа лига, която се преплита сериозно и с мачовете от 1/2-финалите за Купата. В рамките на седмица ЦСКА ще срещне два пъти Лудогорец и веднъж Левски, като този сгъстен цикъл до голяма степен ще определи посоката на сезона. А Христо Янев и компания нямат право на отпускане и на двата фронта, ако искат да се завърнат на европейската сцена.

Правилото за българите в Първа лига - лекува симптом, а не причината

Освен натоварената програма и успоредните битки в първенството и за купата, спортните журналисти на медията обсъдиха и новото правило в българския футбол, което задължава отборите от елита да играят с поне един българин под 23 г. сред титулярите от сезон 2026/27. Според Стефан Йорданов, това решение бори симптом, а не генералния проблем. Защото кризата в националния отбор се дължи най-вече на липсата на добри треньори и работещи школи.

Ман Сити - фаворит за титлата от догонваща позиция!

Остана време за коментар и за световен футбол - и в частност Висшата лига, където Манчестър Сити победи Арсенал и завърза битката за титлата, като започва да се превръща във фаворит, и то като догонващ. Интересни са и процесите при Манчестър Юнайтед, Челси и Ливърпул - теми, обсъдени не само в предаването, но и в специален разговор с футболния коментатор Боби Борисов, който ще откриете в YouTube канала на SportLive.bg!

Спортните гордости на България от последните дни

В сегмента "Актуалното в спорта" спортните редактори наблегнаха на новини от българския спорт - от първите медали за България от Европейското по вдигане на тежести, през успехите на братята Николови във волейбола и на Александър Везенков в баскетбола, до това, че след броени дни страната ни ще бъде домакин на един от най-големите спортни форуми, а сякаш това не се оценява достатъчно (вижте повече във видеото).

ЦСКА ще бие Левски и няма да падне от Лудогорец

Забавно бе и в останалите ни три сегмента - "Куриози и виртуози", играта за майстори "Кой съм аз", както и "В мишената", където всички прогнозираха ЦСКА да бие Левски и да не загуби от Лудогорец в Разград! Цялото предаване може да гледате в YouTube: