Фантастично! Младата Бояна донесе 2 медала на България от Европейското по вдигане на тежести!

Младата надежда на българските щанги Бояна Костадинова заслужи бронзов медал в двубоя и сребро в изхвърлянето на Европейското първенство по вдигане на тежести в Батуми, Грузия! В категория до 48 кг 18-годишното момиче записа двубой от 169 килограма (77 килограма в изхвърлянето и 92 килограма в изтласкването). Родната представителка направи много силно първо движение, въпреки че допусна една грешка. В изтласкването Костадинова завърши с един успешен опит на пета позиция.

Състезателката на "Марица" Пловдив стартира драматично. Първоначално срещу името ѝ бе записан първи опит на 70 кг изхвърлянето. Постепенно родният щаб вдигаше заявката, като тийнейджърката излезе на 74 кг. Тя вдигна щангата над главата си, но съдиите не признаха изпълнението с 2:1 гласа против заради потрепване. След минути обаче журито даде зелена светлина за опита.

При второто си илизане Бояна Костадинова се справи със 77 кг, но впоследствие сгреши на 79 кг. Въпреки това родената през 2008 година българка се поздрави със сребро, като дори имаше шанс за златото в изхвърлянето.

В изтласкването нашата щангиста записа само един успешен опит на 92 кг, като не се справи с 95 кг и 96 кг. Грешки на фаворитката в движението Гамзе Алтън обаче позволиха на Костадинова да се задържи в топ 5 на изтласкването, с което да заслужи бронз в двубоя. Титлата е за италианката Империо, която триумфира и в двете движения, като записа двубой от 176 килограма. Украинката Малашчук е втора със 172 килограма.