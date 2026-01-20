"Левски краде футболисти и после се подиграва! Око-Флекс е двоен удар - бил е в радара на Лудогорец и ЦСКА"

Казусът с Армстронг Око-Флекс продължава да е горещата тема в българския футбол! От Ботев Пловдив твърдят, че Левски са извършили кражба на техния футболист, като са го "отвлекли" с техен автомобил и са го закарали в София. После пък "сините" публикуваха закачливо видео, в което показаха именно този процес - как карат Око-Флекс от Пловдив към София. Темата бе широко обсъдена и в последния епизод на спортното предаване "Точно попадение".

Левски постъпи неколегиално с Ботев, за да отмъкне Око-Флекс под носа на Лудогорец

"Джем, защо крадете футболисти? Нямате право...", обърна се водещият Стефан Йорданов към колегата си спортен журналист Джем Юмеров, който симпатизира на "сините". А техните колеги Бойко Димитров и Николай Илиев допълниха: "И после се подигравате на всичкото отгоре. Сол в раната". Джем обаче се въздържа от крайни изказвания и погледна обективно на ситуацията с Око-Флекс, като смята, че от Левски са действали неколегиално към Ботев, за да могат да отмъкнат играча под носа на Лудогорец.

Око-Флекс е бил в радара на Лудогорец, а може би и на ЦСКА

"Питайте Левски. Аз не виждам никаква кражба, има си откупна клауза, тя се активира. Множество юристи се изказаха по темата. Крайната дума е на ФИФА и Спортния арбитражен съд. В крайна сметка е имало откупна клауза, която е била активирана. Да, вероятно процесът не е бил колегиален - от Левски не са се свързали първо с Ботев Пловдив. Ако гледаме реално на нещата, защо са го направили: защото Око-Флекс е бил в радара на Лудогорец, а може би и на ЦСКА", заяви Джем Юмеров.

Двойният удар на Левски с Око-Флекс

"По чисто административен начин Левски е опитал да направи двоен удар: от една страна да привлекат силен футболист, от друга страна - да лишат основния си конкурент от такъв. В крайна сметка е по правилата на играта, поне така изглежда до този момент. И да има санкция, тя ще е финансова. Няма как да се отнемат точки заради този трансфер, ако той се окаже неправилен", добави още Юмеров.

А Бойко Димитров допълни: "Цялата работа е за един времеви прозорец от 2 часа, в който Левски е влязъл в контакт с бащата на Око-Флекс, а после са изпратили имейл до Ботев, че ще активират откупната му клауза. Може и да имат право да претендират, но не мисля, че ще има жестоки последствия за Левски."

Според Стефан Йорданов, от Ботев се оплакват основно заради това, че са изпуснали да го продадат за повече пари. "Основно ги е яд, че не са успели да вземат повече пари, защото от Лудогорец със сигурност са им предлагали много повече. Офертата на Лудогорец е била почти два пъти по-голяма."

