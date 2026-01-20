Спорт:

Страхотна Малена Замфирова триумфира в старта от Европейската купа по сноуборд в Банско, Кръшняк е втори при мъжете!

20 януари 2026, 17:04 часа 321 прочитания 0 коментара

Малена Замфирова триумфира в паралелния гигантски слалом при жените от Европейската купа в Банско. Талантливата ни сноубордистка спечели квалификациите, а след това стигна и до успеха в големия финал. Там тя се наложи над италианката София Вале. Този успех на Малена идва след четвъртото и петото й място в Световната купа в родния курорт през изминалия уикенд.

Как се представиха българите

Останалите ни представителки в надпреварата – Теодора Пенчева, Биляна Замфирова, Йорданка Андонова и Анита Райчева, не успяха да преодолеят квалификациите.

Малена Замфирова

При мъжете пък Александър Кръшняк се нареди на второ място. Българинът отстъпи в големия финал пред японеца Росуке Шинохара.

Кристиан Георгиев отпадна на четвъртфиналите и завърши пети, а Петър Гергьовски, който продължава да има шанс за квота за Олимпиадата, приключи участието си на осминафиналите.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Други осем родни състезатели не преодоляха квалификациите, а Мартин Дренчев беше дисквалифициран.

ОЩЕ: България има шанс да вземе пета квота в сноуборда за Зимните олимпийски игри

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
сноуборд Малена Замфирова
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес