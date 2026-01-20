Страхотна Малена Замфирова триумфира в старта от Европейската купа по сноуборд в Банско, Кръшняк е втори при мъжете!

Малена Замфирова триумфира в паралелния гигантски слалом при жените от Европейската купа в Банско. Талантливата ни сноубордистка спечели квалификациите, а след това стигна и до успеха в големия финал. Там тя се наложи над италианката София Вале. Този успех на Малена идва след четвъртото и петото й място в Световната купа в родния курорт през изминалия уикенд.

Как се представиха българите

Останалите ни представителки в надпреварата – Теодора Пенчева, Биляна Замфирова, Йорданка Андонова и Анита Райчева, не успяха да преодолеят квалификациите.

При мъжете пък Александър Кръшняк се нареди на второ място. Българинът отстъпи в големия финал пред японеца Росуке Шинохара.

Кристиан Георгиев отпадна на четвъртфиналите и завърши пети, а Петър Гергьовски, който продължава да има шанс за квота за Олимпиадата, приключи участието си на осминафиналите.

Други осем родни състезатели не преодоляха квалификациите, а Мартин Дренчев беше дисквалифициран.

