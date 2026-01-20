Спорт:

България има шанс да вземе пета квота в сноуборда за Зимните олимпийски игри

България има шанс да получи допълнителна олимпийска квота в алпийския сноуборд, съобщи председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева. „Имаме 20 спортисти с квоти, но може да получим още една в сноуборда. Окончателна информация очакваме в следващите дни“, заяви Лечева.

Петър Гергьовски може да получи квотата за Игрите в Милано-Кортина

„Петър Гергьовски може да влезе с класирането си във ФИС. Преди него има двама представители – от Китай и от Япония, като в зависимост от решението за тях ще имаме яснота и за нашия състезател“, допълни тя.

Весела Лечева

България ще бъде представена на Игрите в Милано-Кортина 2026 от четирима състезатели в алпийския сноуборд – Тервел Замфиров, Радослав Янков, Александър Кръшняк и Малена Замфирова.

