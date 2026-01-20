Войната в Украйна:

Милан, Бетис и Гент следят юношески национал на България, който блести в Локомотив Пловдив

20 януари 2026, 12:46 часа 210 прочитания 0 коментара

18-годишното крило на Локомотив Пловдив Севи Идриз е следен от няколко европейски клуба, след които са италианският гранд Милан, испанският Бетис Севиля и белгийският Гент. Това съобщава спортният журналист Руди Галети, който е и трансферен експерт.

Севи Идриз се представя много силно с екипа на „смърфовете“

Севи Идриз е роден през 2007 година, като е юноша на Локомотив Пловдив, но има период и във втория и третия тим на ЦСКА 1948, с които има мачове в Трета и Втора лига.

През настоящия сезон лявото крило се върна в пловдивския Локомотив, с който има пет мача като титуляр в елитната група. Роденият в Асеновград футболист подписа тригодишен договор в Локомотив за три години в началото на 2026 година. Идриз има 7 мача и един гол за националния тим на България до 19 години.

