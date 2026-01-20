Милан, Бетис и Гент следят юношески национал на България, който блести в Локомотив Пловдив

18-годишното крило на Локомотив Пловдив Севи Идриз е следен от няколко европейски клуба, след които са италианският гранд Милан, испанският Бетис Севиля и белгийският Гент. Това съобщава спортният журналист Руди Галети, който е и трансферен експерт.
Севи Идриз се представя много силно с екипа на „смърфовете“
🚨🇧🇬 EXCL | AC Milan, Real Betis and Gent have recently scouted Sevi Idriz.— Rudy Galetti (@RudyGaletti) January 20, 2026
The 18yo Bulgarian right winger, currently at Lokomotiv Plovdiv, is considered a profile to monitor ahead of the summer, assessing his progress in the Bulgarian league before a potential big leap. pic.twitter.com/zVW7yEHrGu
Севи Идриз е роден през 2007 година, като е юноша на Локомотив Пловдив, но има период и във втория и третия тим на ЦСКА 1948, с които има мачове в Трета и Втора лига.
През настоящия сезон лявото крило се върна в пловдивския Локомотив, с който има пет мача като титуляр в елитната група. Роденият в Асеновград футболист подписа тригодишен договор в Локомотив за три години в началото на 2026 година. Идриз има 7 мача и един гол за националния тим на България до 19 години.
