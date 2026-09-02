Левски може да направи голяма услуга на ЦСКА в Европа

Българският шампион Левски изпраща много успешен трансферен прозорец. "Сините" успяха да задържат най-важните си играчи на "Герена", като същевременно подсилиха състава си с много добри футболисти. От началото на лятото в клуба пристигнаха Сержиньо, Рейналдо, Давис Кусо, Алекс Сентейес, Марко Груич, Мехди Мубарик и Алекс Койнов. До края на летния прозорец остават няколко дни, а "сините" може да ударят още веднъж на пазара.

Левски следи нападател от Румъния

Левски може да направи голяма услуга на вечния си съперник ЦСКА в Европа. Според информация на "Дарик радио", "сините" следят нападателя на Трабзонспор - Денис Драгуш. Както е известно, турският гранд ще се изправи срещу "армейците" в груповата фаза на Лигата на конференциите. На този етап няма потвърждение от клуба, но се говори, че на "Герена" правят всичко по силите си, за да привлекат още един нов играч.

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Драгуш започва професионалната си кариера в родината си Румъния, след което се отправя към Белгия, където играе за Стандард Лиеж. Между 2020 и 2023 година той е част от италианските Кротоне и Генуа. След това румънският таран преминава в Турция, където играе за няколко от местните отбори. В края на миналия сезон Трабзонспор го прати под наем в Газиентеп. Сега Драгуш, който има 28 мача и 7 гола за националния отбор на Румъния, е готов за следващото предизвикателство в кариерата си.

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