Жозе Моуриньо внася строг ред в Реал Мадрид с няколко безмилостни правила

Ерата на изключенията в Реал Мадрид приключи. Сега дори малките грешки ще струват скъпо. Жозе Моуриньо не губи време, за да наложи авторитета си на "Сантяго Бернабеу". Португалецът внесе ясни промени в начина, по който се управлява отборът, като постави дисциплината и упоритата работа на първо място сред приоритетите си. Специалния се е заел със задачата да възстанови културата в съблекалнята след два разочароващи сезона.

Закъснението може да струва пропускане на мач

Журналистът Хосе Феликс Диас съобщи, че Моуриньо е въвел отново набор от строги правила в клуба. Най-важното от тях: всеки играч, закъснял за тренировка, се изважда от груповата сесия, изпраща се да тренира сам във фитнес залата и се изключва от състава за следващия мач. Отпадна и старата система на малки глоби за закъснения, които варираха между 200 и 300 евро. Моуриньо я премахна с мотива, че такива санкции не означават нищо за играчите с огромни заплати, като предпочита наказания, пряко свързани с работата и игровото време.

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Внимание се обръща и на възстановяването. Моуриньо настоява играчите да остават в клубните съоръжения, за да изпълнят програмите си, и вече няма да приема никой да продължава лечението си извън "Валдебебас", когато е необходима следобедна рехабилитация. Храненето попада под същия режим. Взаимоотношенията между играчите и диетолога на клуба са се променили, като предписаната диета вече е основна част от работната система, а не въпрос на личен избор.

Въпреки строгите нови правила, наличните данни сочат, че играчите на Реал Мадрид са реагирали добре на изискванията и тактическите идеи на Моуриньо. Това личи от тяхната отдаденост по време на тренировките и мачовете. Португалецът разглежда дисциплината и тактиката като едно и също нещо. Възстановяването на реда, според него, е част от по-широк проект за връщане на отбора към по-голяма сплотеност и баланс на терена. Той работи и за подобряване на хармонията между звездите на клуба, като преразпределя ролите, за да насърчи по-колективно представяне, вместо да разчита само на индивидуалните качества.

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