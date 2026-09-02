Благодарение на Флик: Барселона купи един от най-големите таланти в европейския футбол

Ръководството на Барселона осъществи още един трансфер с мисъл за бъдещето. Каталунците официално привлякоха един от най-големите таланти в германския футбол по желание на старши треньора Ханзи Флик. Става въпрос за 16-годишната звезда на Хамбургер - Микаел База. Тийнейджърът, който играе на позиция в центъра на защитата, се обвърза с каталунците до 2029 година и първоначално ще се присъедини към втория отбор на клуба.

База ще се присъедини към втория отбор на Барселона

Пристигането на База се случва, след като Барселона установи необходимостта да подсили опциите си в отбрана, особено с оглед на развитието на млад левокрак защитник за бъдещето. База привлече вниманието на няколко клуба, въпреки че е едва на 16 години, като физическите и техническите му качества го превръщат в привлекателна дългосрочна перспектива. Разбираемо е, че планът на Барселона е да не прибързва с преминаването му към професионалния футбол. Вместо това младият германец ще продължи развитието си в младежката структура на клуба, преди да бъде взето решение за преминаването му към първия отбор.

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Забележително е, че Ханзи Флик следи База от известно време, отчасти благодарение на връзките си със системата на младежките национални отбори на Германия, които е установил по време на предишната си работа като селекционер на страната. Именно това помогна на Флик да придобие задълбочено разбиране за потенциала на защитника. След това той се намеси, когато База обмисляше преминаване в Ювентус, като насърчи Барселона да ускори усилията си за привличането му. Тази намеса изглежда е помогнала на каталунците да си осигурят играч, когото разглеждат като дългосрочна инвестиция.

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