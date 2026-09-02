"Бунт" в ЦСКА: Играч, закотвен на пейката от Христо Янев, иска напусне

Напрежението в ЦСКА продължава да бъде на всички фронтове. Въпреки че отборът се представя силно в първенството и ще играе в основната фаза на Лигата на конференциите, атмосферата в Борисовата градина е изключително изнервена. Последните срещи на тима се изиграха на фона на викове "Оставка" от страна на феновете по трибуните, които смятат, че Христо Янев не е подходящият треньор за "армейците".

Играч на ЦСКА предизвика сериозно напрежение в Борисовата градина

Освен това, ситуацията с новия спортен директор Валентин Илиев предизвика недоволство сред феновете. Сега напрежението се пренесе сред отбора. По последна информация един от играчите на "армейците" се е "вдигнал на бунт" и иска да напусне клуба незабавно. Става въпрос за Исак Соле, съобщава "Мач Телеграф". Халфът не е доволен от ролята си в отбора. В последно време Янев го е закотвил на резервната скамейка. Говори се, че преди да се присъедини към клуба, националът на ЦАР е получил специално уверение, че ще играе редовно от първата минута.

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След като това условие не е изпълнено, Соле иска да си намери нов отбор, където да играе водеща роля като титуляр. Според "Мач Телеграф", ръководството на ЦСКА няма нищо против да се раздели с 25-годишният халф. Първо обаче клубът ще се опита да продаде Соле в последните дни от трансферния прозорец, тъй като евентуално разтрогване по взаимно съгласие ще се окаже твърде скъпо за "армейците".

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