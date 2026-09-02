Трансфер №5 се пече: Лудогорец пазарува от елита на Аржентина

Ръководството на Лудогорец е съвсем близо до осъществяването на петия си входящ трансфер за лятото. "Орлите" не бързаха с действията си на пазара, като до момента се бяха подсилили с египетския национал Хосем Абделмагид, българския талант Михаил Полендаков и младежкия национал на Бразилия - Натан Фернандес. В последните часове разградчани представиха и най-престижното си ново попълнение. Става въпрос за вратаря Иво Гърбич, който е медалист от Мондиал 2022 с националния отбор на Хърватия.

Лудогорец е все по-близо до петото си ново попълнение за лятото

Активността на "орлите" в последните дни от трансферния прозорец продължава. По последна информация в Разград съвсем скоро ще пристигне играч от елита на Аржентина. Става въпрос за Кевин Ортис, пишат редица медии в Южна Америка. 26-годишният футболист е прекратил преждевременно споразумението си с Атлетико Тукуман, където играе по наем, за да финализира преминаването си в българския клуб.

ОЩЕ: Официално: Медалист от Мондиал 2022 ще играе в Първа лига

#AtléticoTucumán | Kevin Ortíz rescindió el tiempo restante de su préstamo en el Decano. El volante será cedido nuevamente por el Rosario Central al Ludogorets de Bulgaria 🇧🇬 pic.twitter.com/ax1VSUVebG — #ElDeportivo12⚽📻 (@el_deportivo12) September 1, 2026

Според информациите Росарио Сентрал, който държи правата на Ортис, се е договорил с Лудогорец за едногодишен наем на стойност 200 000 долара. В споразумението между двата клуба е включена и опция за откупуване на 70% от правата на футболиста срещу 1.5 милиона долара. От началото на сезона в Аржентина Ортис, който играе на позицията на дефанзифен халф, е записал 17 мача във всички турнири. В този период той се е отчел с една асистенция. Очаква се в следващите часове новината за бъдещето му да бъде обявена.

ОЩЕ: Ето кога ще се играят дербитата Левски - Лудогорец и Ботев Пд - Локо Пд