Левски не убеди срещу 10 от Арда, но взе своето и увеличи преднината си на върха в Първа лига

Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

09 април 2026, 22:25 часа 410 прочитания 0 коментара

Левски победи трудно Арда Кърджали в мач от 29-ия кръг на Първа лига. Двубоят, който се игра на стадион „Георги Аспарухов“ в столицата, завърши при резултат 1:0 за домакините. Единственото попадение в срещата падна в средата на второто полувреме и бе дело на Евертон Бала. Родопчани пък играха повече от час с човек по-малко, след като Лъчезар Котев бе изгонен малко преди края на първата част.

Арда остана с човек по-малко още в 37-ата минута

През първото полувреме Левски бе по-активният отбор, но Арда също имаше своите положения. Пропуски за „сините“ направиха Евертон Бала и Георги Костадинов. За гостите неточни бяха Серкан Юсеин, Вячеслав Велев и Бирсент Карагарен. В 37-ата минута кърджалийци останаха с 10 души на терена, след като Лъчезар Котев получи втори жълт картон и бе изгонен. До края на частта двата тима си размениха по още едно добро положение, но до гол така и не се стигна.

Евертон Бала отново бе герой за Левски

Втората част започна с натиск на Левски като още в 48-ата минута Бала стреля опасно, но Анатолий Господинов спаси. Арда отговори с удар на Серкан Юсеин, който обаче не застраши вратата на Светослав Вуцов. В 64-ата минута „сините“ поведоха. Око-Флекс върна една топка в наказателното поле на гостите, където Евертон Бала бе на отлична позиция и се разписа за 1:0. До края на срещата Радослав Кирилов и Хуан Переа можеха да вкарат втори гол за Левски, но не успяха да преодолеят Анатолий Господинов.

Класирането в Първа лига

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

По този начин Левски увеличи преднината си на върха във временното класиране в Първа лига. „Сините“ имат 69 точки в актива си и водят с девет пред втория Лудогорец. Трети е тимът на ЦСКА, който има 55 пункта.

ОЩЕ: Черно море и Илиан Илиев спряха Лудогорец в Разград и направиха огромна услуга на Левски

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес