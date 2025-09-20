Левски няма да си мълчи за съдийството - "сините" с конкретно искане към БФС след мача с Лудогорец

Лидерът в класирането в Първа лига Левски няма намерение да се примири със съдийските решения от дербито с Лудогорец в събота. "Сините" имат претенции към две ситуации от края на първото полувреме. Първата е свързана с грубо влизане на Кайо Видал срещу Кристиан Димитров, при което бутонките на футболиста на Лудогорец се отбелязаха върху бедрото на защитника на Левски, но ВАР не се намеси. Втората ситуация пък е свързана с отменената от ВАР дузпа, която първоначално бе отсъдена от Радослав Гидженов в полза на "сините".

Левски поиска достъп до ВАР-аудиото за две ситуации от мача с Лудогорец

Сега Левски обяви, че ще входира искане до Съдийската комисия за достъп до аудиото от ВАР за двете спорни ситуации. Това ще се случи след празничните дни. "Сините" конкретно назоваха двете ситуации, от които се интересуват, като подчертаха, че ще държат информирани обществеността за развитието около казуса. Предстои да стане ясно дали БФС ще се съгласи да предостави ВАР-аудиото, както и да се даде оценка за това как се е справила съдийската бригада в дербито на "Герена", и в частност съдиите във ВАР стаичката.

Ето позицията на Левски:

"ПФК „Левски“ ще входира искане до Съдийската комисия към БФС за достъп до ВАР-аудиото от последния мач по следните моменти:

42:00-45:00 минута - нарушение срещу Кристиан Димитров;

45:00-50:00 минута - отсъдена на терена и впоследствие отменена дузпа.

Поради официалните почивни дни искането ще бъде подадено в първия възможен работен ден - вторник, 23.09. Ще информираме „синята“ общност своевременно за развитието."

