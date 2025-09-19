Първо отказа Левски от победата, а после похвали "сините", но и напомни разликата с Лудогорец

Вратарят на Лудогорец Серджио Падт, който е и капитан на българския шампион, успя да откаже Левски от победата в голямото дерби на върха в Първа лига. Двата тима завършиха при резултат 0:0 на стадион "Георги Аспарухов", а Падт получи наградата за "Играч на мача" след няколко много добри намеси. Една от тях дойде в заключителните секунди след удар на Рилдо.

Серджио Падт е "Играч на мача" в дербито Левски - Лудогорец

След мача Падт похвали Левски, като заяви, че са доста силен отбор. Той призна, че тимът на Лудогорец е трябвало да се подготви на най-високо ниво, за да може да се противопостави на "сините". Той обаче напомни и това, че Лудогорец трябва да се фокусира върху три фронта, тъй като участва и в евротурнирите, докато Левски мисли само за шампионата и купата.

"Винаги има напрежение. Бяхме готови за този мач. Беше натоварено и трудно, но ние бяхме готови. Левски е доста силен отбор. Все още сме в началото на сезона. Ние трябваше да се подготвим срещу един много добър отбор и да се покажем на най-високото ниво на нашите възможности, за да им се противопоставим", каза Падт.

"Ние реално трябва да се концентрираме не върху два турнира, а върху три турнира. Правим това вече доста години, така че ще продължим в същия дух", добави още той пред Diema Sport.

