17 октомври 2025, 14:43 часа
Левски обяви голямата новина за бъдещето на Хулио Веласкес!

От Левски обявиха, че треньорът на отбора Хулио Веласкес е подписал нов договор с клуба. Това стана чрез профила в социалните мрежи на клуба, от който става ясно, че испанският специалист се е обвързал със "сините" за по-дълъг период.

Настоящият му контракт изтичаше в края на този сезон, но ръководството е останало изключително доволно от работата на Веласкес, който класира отбора на второ място в миналото първенство, както и игра с Левски в плейофите на Лигата на конференциите, като по пътя си елиминира израелски Апоел Беер Шева и азерите от Сабах, а отстъпи трудно пред португалския Брага в Лига Европа след продължения и загуби от АЗ Алкмаар на прага на влизането в груповата фаза, предава БТА.

Очаквайте подробности.

Джем Юмеров
Джем Юмеров
