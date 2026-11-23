Археолози в Монголия откриха масивна гробница, датираща отпреди приблизително 2000 години: тя се простира на приблизително 73 метра, а вътре са открити множество ценни артефакти, според The ​​Daily Galaxy.

Откритието на археолозите в Монголия

Откритите 413 предмета включват нефритени бижута, произведени в Китай, сребърни прибори в корейски стил и стъклен съд, който може да е дошъл от самата Римска империя.

Гробницата се намира в Дурлиг Нарс, древен некропол в Източна Монголия, някога използван от хунну. Този могъщ народ е доминирал обширна част от региона в продължение на векове, започвайки около 3 век пр.н.е. Погребението датира от края на 1 или началото на 2 век сл.н.е., период, когато влиянието на хунну започва да намалява.

Това е най-голямото гробище на хунну, откривано някога в Монголия. Необичайният му дизайн и богато съдържание предлагат нова представа за това как хунну са погребвали своя елит и са поддържали контакти с далечни цивилизации.

Разкопките започнаха през 2023 г. като част от съвместен проект между Националния музей на Корея, Института по археология на Монголската академия на науките и Националния музей на Монголия. Изследователите откриха голям погребален комплекс с дължина приблизително 73 метра (включително входния коридор), чиято централна част се простира почти 15 метра под земята.

Изграждането на подобна структура изисквало поетапно, дълбоко изкопаване на земята и изграждането на две гробни камери, едната в другата. Древните строители покрили камерите с девет слоя камък; археолозите трябвало внимателно да ги демонтират, за да стигнат до дървения ковчег, разположен в центъра. Мащабът и сложността на гробницата показват, че това е било погребално място на човек със значително богатство и влияние.

Точно над централната камера изследователите открили лакирана количка – предмет, показващ висок социален статус. Самоличността на лицето, получило такова луксозно погребение, обаче остава неизвестна.

Интересното е, че някои от откритите 413 артефакта показват връзки с цивилизации далеч отвъд Монголия. Един от най-забележителните предмети е стъклен съд с дръжка; изследователите смятат, че може да е донесен от Римската империя. Точният му произход остава неясен; учените планират да анализират химичния състав на предмета, за да определят произхода му. В статията се казва:

„Изследователите открили 15 украсени нефритени диска на дъното на саркофага. Според Националния музей на Корея, тези парчета наподобяват нефритени орнаменти, открити в гробници от китайската династия Хан, въпреки че формата и по-детайлното им гравиране ги отличават от находките от този период.“

Археолозите откриха и елементи от сребърна конска сбруя с шарки, подобни на тези, открити върху артефакти, открити преди това в Корея. Тези предмети предоставят доказателства за това как луксозните стоки биха могли да се движат из древния свят – чрез търговия, дипломатически обмен или чрез посредничеството на други цивилизации.

Важно е да се отбележи, че въпреки впечатляващите си размери, гробницата има една особеност, която озадачава изследователите: централната ѝ камера е разположена по-близо до повърхността, отколкото в други елитни погребения на хунските в централна Монголия. В едно от по-рано проучените погребения камерата е приблизително 7,6 метра по-дълбока, което повдига въпроса защо гробницата в Дурлиг Нарс е била построена по различен начин.

Археолозите смятат, че тази разлика може да е свързана с отслабването на политическата власт на хунну през периода, в който е построена гробницата. В продължение на векове тази цивилизация е доминирала в голяма част от евразийската степ, но до края на първи век сл. Хр. влиянието ѝ започва да намалява. Структурните характеристики на гробницата може да отразяват промените, настъпили в хунну по това време.

Въпросът кой точно е погребан в тази гробница остава отворен. Събрани са проби от зъби и коса за ДНК анализ; резултатите могат да хвърлят светлина върху произхода на починалия, както и върху демографския състав на хуннуското общество като цяло.

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