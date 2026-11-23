Разузнавателните служби на страни от НАТО са стигнали до извода, че Русия тази година планира да изведе в орбита сателит, носещ ядрено оръжие. Западни организации, включително германската Федерална разузнавателна служба и Бундесверът, са обменили информация, от която става ясно, че сателитът „Спутник-С“ е бил конструиран преди няколко години и в момента се съхранява в Московска област, съобщават телевизионните канали Ен Де Ер и Ве Де Ер, както и вестник „Зюддойче цайтунг“.

Агенция Ройтерс отбелязва, че руското посолство в Берлин, Федералната разузнавателна служба и централата на НАТО в Брюксел не са отговорили за момента на молбата ѝ за коментар на тази информация.

През 2024 г. Русия отхвърли твърденията на американски официални лица, че Москва разработва оръжие, което може да унищожи вражески спътници чрез взрив в Космоса.

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Представители на САЩ казват, че Русия от години разработва оръжие, което да има капацитета да разруши цяла сателитна мрежа като например Starlink на компанията на Илон Мъск SpaceX.

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