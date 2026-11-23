Предупреждение към родителите да търсят винаги второ и трето мнение при предложено лечение с пълна анестезия при деца отправи в социалните мрежи брокерът Николай Георгиев, който разказа за случай със собствения си син, в който е имало предложения от медицински лица да бъде поставена пълна упойка за вадене на млечен зъб.

"Искам да споделя нашата история като предупреждение към всички родители. Понякога зад „медицинските препоръки“ не стои грижа за детето, а чисто финансов интерес. Всичко това ни коства цели 10 дни огромни притеснения, безсъние и чудене кое е най-правилното решение, за да бъде синът ни добре", написа Георгиев.

Той разказа как при дентален проблем на сина му е имало поредица от проблеми - грешно назначен антибиотик, недопустимо отношение и изискване на скъпи изследвания при изяснен вече казус.

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Случаят

Георгиев споделя хронологията на случая:

"Четвъртък вечер: Синът ни имаше само болки и от временен (млечен) зъб.

Петък: Съпругата ми го взе на обяд от училище и го заведе при зъболекарката, при която ходи от раждането си. Тя уж изчисти зъба и какво точно е свършила не става ясно, но ни каза да минем във вторник, за да види какво е положението.

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Събота: Въпреки „лечението“ в петък, вместо да е по-добре, детето беше по-зле и вече с осезаемо подута буза. Понеже нашата не работи през събота и неделя, отидохме при друг дежурен зъболекар. Ново „чистене“, плащане и изписан антибиотик Оспамокс? За него по-напред!

Неделя: Въпреки двете поредни интервенции, детето беше видимо по-зле, с непоносими болки и буза, подута буквално колкото главата му, пълна с гной. Отидохме по спешност в Пирогов, в детската лицево-челюстна хирургия, която работи 24/7. Още на вратата (регистратурата) ни посрещнаха с абсурдния въпрос: „За какво сте тук?“, при положение че състоянието на детето се виждаше от километри. Запазихме спокойствие и любезно обяснихме. След прегледа ми препоръчаха да направим снимка, която веднага направихме и ни заявиха, че трябва да остане 3 дни в болница (колкото е клиничната пътека), за да го приспят и да извадят зъба. Отказахме пълната упойка (приспиването) и си тръгнахме.

Където ни пратиха, в близост до Пирогов, момичето само не ни наби, защото и разваляме неделята, въпреки че е на работа. Понякога тези, които трябва най-много да са от помощ, те буквално ти късат нервната система!

Понеделник: Рано сутринта жена ми се обади на нашата зъболекарка. Оказа се, че има свободен час следобед, за да не чакаме до вторник, защото положението не беше никак, ама никак добро. Още по-добре беше, че същия ден при нея идва хирург от ВМА. След четири дни ходене по мъките тази жена свърши работата за минути, като сряза мястото, за да изтече гнойта. Смени и антибиотика с правилния, като обясни, че Оспамокс изобщо не е за такъв проблем.

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Сряда: Отидохме на контролен преглед при хирурга във ВМА. Всичко вече беше наред, а отокът беше изчезнал напълно. Той ни прати отново при нашата зъболекарка в петък, за да се реши дали зъбът ще се лекува, или ще се вади.

Петък: На прегледа стана ясно, че този млечен зъб не подлежи на лечение и трябва да се извади.

Следващият понеделник: Тук вече настъпи големият обрат. Жена ми отиде за ваденето, но хирургът заяви, че трябва да си пуснем платено куп изследвания и да вземем направление, за да приспят детето. Всичко за един за един ден да направим, а беше следобяд! Веднага на следващия да го приемат и да го приспят. Пред нея се обадила на анестезиолога да каже, че била споменала за нашето дете. Загрижени хора! Ще се води по 3 дневна пътека, но няма нужда да стои в болницата. Тогава защо да е по тази пътека? Хем плащаш, хем направление, хем над дузина изследвания платени! Защо е тази лудост? За притесненията няма да коментираме! Отиваш да извадят зъб, а те ти стоварват ново 20!

Цената само за приспиването около 300 евро! Сумата не е голяма и непосилна, всеки родител би дал хиляди за детето си. Въпросът е защо искат да приспят напълно здраво и спокойно дете, при положение че оток вече няма, зъбът е млечен, клати се и на снимката ясно се вижда, че почти няма корен?!

Тук вече ми кипна. Послушах съвета на моята съдружничка, колежка и приятелка, която още в началото ни препоръча истински детски зъболекар. Същата вечер тя се обади и ни запази час за следващия ден.

Вторник: Отидохме в клиниката. След кратък разговор и разказа ми за предложената пълна упойка, зъболекарката ме изгледа учудено и ме покани да влезем, за да види зъба. Попита само дали детето го е страх и дали ще стои мирно. Синът ни е като ангелче, независимо дали е ваксина, лекарски преглед или зъболекар, той е супер спокоен и кооперативен. Жената го прегледа, усмихна се леко и каза, че няма никакъв проблем зъбът да се извади без приспиване. Влязохме и излязохме за половин час. Без драма, без упойки, без излишни рискове!"

Въпросите

Георгиев коментира, че от частния случай могат да се извадят по-обобщени изводи за системата на здравеопазването у нас и поставя редица въпроси, свързани със случая: "Защо някои лекари взимат пари за работа, която не могат да свършат, вместо директно да те насочат към специалист? Защо успокояват и изписват грешни лекарства? И още по-страшното, как може да подложиш едно дете на пълна упойка само за да прибереш 300-400 евро?"

"Важно е всеки родител да знае, че общата анестезия (пълната упойка) при деца не е шега. Тя носи реални рискове от алергични реакции, проблеми с дишането, гадене, повръщане, силен стрес при събуждане и тежко натоварване на организма. Прилага се само в краен случай, при сложни операции или при деца, с които е абсолютно невъзможно да се работи. Да я предлагаш за клатещ се млечен зъб без корен е чиста гавра", уточнява Георгиев.

"Всички работим за пари, но не и за сметка на здравето на децата. Винаги търсете второ, трето мнение и бъдете критични, защото последствията могат да са необратими", призова още той.