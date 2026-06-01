Заради предложение от Турция: Трансферна цел на Левски отхвърли офертата на „сините“

01 юни 2026, 11:58 часа 569 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Левски е напът да се размине с една от основните си трансферни цели това лято. Става въпрос за 22-годишния национал на Ангола Давид Кусо. Както е известно, „сините“ имаха сериозен интерес към поливалетния футболист и стартираха преговори с него за евентуалното му преминаване на „Герена“. Столичани дори бяха сочени за фаворит за подписа му, но това се е променило в последните дни.

Давид Кусо ще подсили Самсунспор 

Според медиите в Турция Давид Кусо е отхвърлил възможността да облече екипа на Левски и ще продължи кариерата си в местната Суперлига. Дясното крило, което може да играе и като ляв бек, е избрал да подсили тима на Самсунспор. Отборът завърши на седмо място в елита на югоизточната ни съседка и се размина с участие в евротурнирите през новия сезон. Поради тази причина шефовете на клуба стягат здрава селекция, с която да атакуват челните места през следващата кампания.

Турският клуб няма да плаща трансферна сума за правата на анголеца 

Давид Кусо е собственост на втородивизионния португалски Шавеш. През изминалия сезон 22-годишният футболист изигра общо 30 мача за тима във всички турнири, в които се отчете с пет попадения и три асистенции. Договорът му с клуба обаче изтича в края на юни, когато ще стане свободен агент и ще подсили Самсунспор без трансферна сума.

Левски Суперлига на Турция Самсунспор
Бойко Димитров Редактор
