Заради предложение от Турция: Трансферна цел на Левски отхвърли офертата на „сините“

Левски е напът да се размине с една от основните си трансферни цели това лято. Става въпрос за 22-годишния национал на Ангола Давид Кусо. Както е известно, „сините“ имаха сериозен интерес към поливалетния футболист и стартираха преговори с него за евентуалното му преминаване на „Герена“. Столичани дори бяха сочени за фаворит за подписа му, но това се е променило в последните дни.

Давид Кусо ще подсили Самсунспор

Според медиите в Турция Давид Кусо е отхвърлил възможността да облече екипа на Левски и ще продължи кариерата си в местната Суперлига. Дясното крило, което може да играе и като ляв бек, е избрал да подсили тима на Самсунспор. Отборът завърши на седмо място в елита на югоизточната ни съседка и се размина с участие в евротурнирите през новия сезон. Поради тази причина шефовете на клуба стягат здрава селекция, с която да атакуват челните места през следващата кампания.

Samsunspor, Levski Sofya'da forma giyen sol bek David Kusso ile anlaşmaya vardı.



Турският клуб няма да плаща трансферна сума за правата на анголеца

Давид Кусо е собственост на втородивизионния португалски Шавеш. През изминалия сезон 22-годишният футболист изигра общо 30 мача за тима във всички турнири, в които се отчете с пет попадения и три асистенции. Договорът му с клуба обаче изтича в края на юни, когато ще стане свободен агент и ще подсили Самсунспор без трансферна сума.

