Официално: Левски обяви новия си собственик и бъдещето на Наско Сираков на "Герена"

Българският шампион Левски официално има нов собственик. "Сините" информираха феновете си, че акциите на клуба вече принадлежат на дружество "София Кепитъл" на Атанас Бостанджиев. От "Герена" публикуваха официална позиция, в която благодари на досегашния мажоритарен собственик Наско Сираков и посочиха, че той ще запази позицията си на президент на Левски. Сираков ще продължи да има важна роля в изграждането на спортно-техническата посока, приемствеността и опазването на идентичността на "сините".

Ето и пълната позиция на Левски:

"Решението на Комисията за защита на конкуренцията потвърждава, че придобиването може да бъде реализирано от гледна точка на правилата за защита на конкуренцията. Вследствие на това досегашният мажоритарен собственик на ПФК "Левски" Наско Сираков джироса притежаваните от него акции в полза на новия собственик, с което беше реализирана финалната стъпка от процеса по промяна на собствеността на клуба. ПФК "Левски" ще продължи да следва принципите на прозрачност, отговорност и устойчиво управление, с ясната цел да надгради постигнатото през последните години и да изгради стабилна основа за бъдещето си.

Клубът изказва своята благодарност към Наско Сираков за поетата отговорност като мажоритарен собственик в един от най-трудните периоди в историята на "Левски". В години на тежки финансови предизвикателства, огромни очаквания от синята общност и реална опасност пред бъдещето на клуба, той успя да преведе "Левски" от период на съмнение и несигурност до стабилизиране, възстановено доверие и върха на българския футбол с шампионската титла през сезон 2025/2026. Днешният акт е естествен завършек на този етап от развитието на клуба, но не и край на ролята на Наско Сираков в ПФК "Левски". Той остава Президент на клуба и ще продължи да има ключово място в изграждането на спортно-техническата посока, приемствеността и опазването на идентичността на "Левски".

Накрая от "Герена" уточниха, че през следващите седмици ще стане ясна повече информация относно управленската структура, стратегическите приоритети и следващите стъпки пред клуба. Няколко часа по-рано ръководството на Левски обяви четвъртия си входящ трансфер.