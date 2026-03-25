Добри новини на „Герена“: Мустафа Сангаре подновява тренировки с Левски

Наставникът на Левски Хулио Веласкес получи отлична новина, след като стана ясно, че централният нападател на тима Мустафа Сангаре ще поднови тренировки със своите съотборници. Както е известно, националът на Мали получи контузия в коляното по време на двубой с Локомотив София и се наложи да претърпи операция. Възстановяването му върви по план и се очаква в най-скоро време той да се завърне към тренировъчния процес.

Наскоро Сангаре претърпя операция на коляното

Според колегите от „Тема спорт“ Мустафа Сангаре ще поднови занимания с Левски в близките няколко дни. Първоначално обаче централният нападател ще прави само бегови упражнения, за да се види как реагира коляното му на натоварванията. След това таранът ще започне да се включва в тренировките наравно с останалите. Очакванията са Сангаре да бъде на разположение на Хулио Веласкес за последните три мача на Левски за сезона.

Нападателят се представя доста силно през този сезон

През настоящата кампания Мустафа Сангаре има общо 29 мача за Левски във всички турнири. В тях нападателят се е отчел с 10 попадения, а също така е направил и четири асистенции. Доброто му представяне с екипа на „сините“ не остана незабелязано като към него има сериозен интерес от няколко клуба от чужбина, между които тунизийския Есперанс, както и азербайджанския Карабах.

