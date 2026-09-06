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След загубата от Левски: Алвеша изхвърча от ЦСКА 1948, има нов "майстор" в Бистрица

06 септември 2026, 11:43 часа 885 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
След загубата от Левски: Алвеша изхвърча от ЦСКА 1948, има нов "майстор" в Бистрица

Е един от най-горещите сблъсъци от осмия кръг на Първа лига шампионът Левски прие вицешампиона ЦСКА 1948 на "Герена". Друбоят се проведе на 5 септември, а "сините" взеха минимална победа с 1:0, а гола вкара нападателят Хуан Переа. Според колегите от "Sportal", след загубата от Левски, "червените" са се разделили със старши треньора Александър Александров. Алвеша, както е прякора на Александров, е бил уведомен за решението малко след загубата.

Александър Александров вече не е треньор на ЦСКА 1948

След като ЦСКА 1948 допусна вотрата си загуба в Първа лига, остава на четвърто място с 16 точки. Третият Лудогорец и вторият ЦСКА са с по 17 точки, но и двата отбора са с мач по-малко от "червените". Според информацията, малко след загубата на ЦСКА 1948 от Левски, от ръководството са решили да се разделят със старши треньора Александър Александров. Самият той е бил уведомен за това решение малко след края на срещата. За раздяла с Александров се говореше още преди мача с Левски, а той си тръгва още по-горчиво, след като си изкара червен картон в края на срещата.

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Хулио Веласкес и Александър Александров

Огнян Младенов ще води ЦСКА 1948

На мясотото на Александър Александров ще застане помощник-треньора до този момент Огнян Младенов. Той е завършил в Канада, като владее английски и френски език, което е от голямо значение, като се има предвид различните националности в състава ан ЦСКА 1948. Като старши треньор Младенов има опит в Оборище Панагюрище.

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Левски Александър Александров ФК ЦСКА 1948 Първа лига
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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