Военен траур в Гърция след инцидента с изтребител: Яснота по случая

След като двама пилоти на гръцките военновъздушни сили загинаха в събота при инцидент с F-4E Phantom II, министърът на отбраната Никос Дендиас обяви тридневен траур за въоръжените сили до понеделник, предаде гръцкото издание Kathimerini. Членовете на екипажа, идентифицирани от Военновъздушните сили като командир на ескадрила и капитан, бяха открити в безсъзнание и по-късно бе потвърдено, че са мъртви. Имената им бяха разкрити от Военновъздушните сили, използвайки инициалите им.

Повече яснота за причините за катастрофата

Катастрофата е станала в 14:55 ч., на около 3 морски мили югоизточно от военната авиобаза Танагра. Самолетът, управляван от 338-ма ескадрила на ВВС, е загубил височина и се е разбил в земеделска земя пред зрители. Част от самолета е ударила близък промишлен обект, предизвиквайки пожар, който се е разпространил в околните селски и гористи райони.

Според предварителните доклади пилотите не са активирали системата за катапултиране на самолета и е възможно да са се опитали да го насочат далеч от зрителите и населените места. Съобщава се за запис на разговор между пилотите и наземния контрол в минутите преди катастрофата. Докладите не са били потвърдени независимо.

Катастрофата предизвика обширна противопожарна реакция и ограничения на движението в района. Министърът на отбраната Никос Дендиас прекъсна посещението си на Международния панаир в Солун и се върна в Атина.

Военновъздушните сили са назначили комисия, която да разследва причините за катастрофата. ОЩЕ: Гръцки изтребител се разби при авиационно шоу (ВИДЕА)*