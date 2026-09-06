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Военен траур в Гърция след инцидента с изтребител: Яснота по случая

06 септември 2026, 11:50 часа 924 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Военен траур в Гърция след инцидента с изтребител: Яснота по случая

След като двама пилоти на гръцките военновъздушни сили загинаха в събота при инцидент с F-4E Phantom II, министърът на отбраната Никос Дендиас обяви тридневен траур за въоръжените сили до понеделник, предаде гръцкото издание Kathimerini. Членовете на екипажа, идентифицирани от Военновъздушните сили като командир на ескадрила и капитан, бяха открити в безсъзнание и по-късно бе потвърдено, че са мъртви. Имената им бяха разкрити от Военновъздушните сили, използвайки инициалите им.

Повече яснота за причините за катастрофата

Катастрофата е станала в 14:55 ч., на около 3 морски мили югоизточно от военната авиобаза Танагра. Самолетът, управляван от 338-ма ескадрила на ВВС, е загубил височина и се е разбил в земеделска земя пред зрители. Част от самолета е ударила близък промишлен обект, предизвиквайки пожар, който се е разпространил в околните селски и гористи райони.

Според предварителните доклади пилотите не са активирали системата за катапултиране на самолета и е възможно да са се опитали да го насочат далеч от зрителите и населените места. Съобщава се за запис на разговор между пилотите и наземния контрол в минутите преди катастрофата. Докладите не са били потвърдени независимо.

Катастрофата предизвика обширна противопожарна реакция и ограничения на движението в района. Министърът на отбраната Никос Дендиас прекъсна посещението си на Международния панаир в Солун и се върна в Атина.

Военновъздушните сили са назначили комисия, която да разследва причините за катастрофата. ОЩЕ: Гръцки изтребител се разби при авиационно шоу (ВИДЕА)*

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траур Гърция инцидент изстребители Никос Дендиас
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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