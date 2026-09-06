На около 300 км от България: Земетресение във Вранча

Земетресение с магнитуд 4.1 по Рихтер е разтърсило Вранча, Румъния, показват първоначалните данни на Национален институт по геофизика, геодезия и география към Българската академия на науките (БАН). Трусът е регистриран в 7:04 българско време на дълбочина 170 км. За трус със същия магнитуд в сеизмична зона Вранча, окръг Бузъу, в 7:04 ч. сутринта, информира и Националният институт за изследвания и разработки в областта на физиката на Земята в Румъния (INCDFP), предаде румънската информационна агенция Agerpres.

Близо до кои румънски градове е епицентърът?

Според цитирания източник, земетресението е регистрирано на дълбочина 149,6 километра, близо до следните градове: на 54 км югоизточно от Сфънту Георге, на 59 км източно от Брашов, на 61 км южно от Бузъу, на 65 км южно от Фокшани и на 75 км северно от Плоещ.

Епицентърът е на около 300 км от българската граница.

Последните силни земетресения във Вранча

Най-силното земетресение във Вранча е регистрирано на 26 февруари тази година.

Пак през февруари имаше трус от 4.4 по скалата на Рихтер. Епицентърът беше в района на Вранча - Фокшани. Градът се намира на 200 км от Русе и на 430 от София. Няма данни за пострадали хора или материални щети.

Последният трус в сеизмичната област беше през август, когато беше регистрирано земетресение с магнитуд 3,3 по скалата на Рихтер. ОЩЕ: Земетресение разлюля и Румъния