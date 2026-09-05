Варненци сложиха край на безгрешната серия на ЦСКА в Първа лига

Отборите на Спартак Варна и ЦСКА не излъчиха победител на "Коритото". Двата тима завършиха наравно 1:1 в мач от осмия кръг на Първа лига. Гостите от София поведоха в резултата, но "соколите" възстановиха равенството бързо и в крайна сметка си поделиха по точка. Това бе пропусната възможност за "армейците" да се доближат до лидер в класирането Левски. Те имат 17 точки, колкото и третият Лудогорец.

Без победител на "Коритото"

Първата възможност в мача бе за ЦСКА в 7-ата минута, когато Стефано Сенси стреля опасно, но вратарят на "соколите" Пламен Илиев улови топката. Последва изстрел на Жота Лопес от 20-ина метра почти фронтално срещу вратата на гостите, но стражът Фьодор Лапоухов се справи. В 10-ата минута Давид Пастор центрира отдясно в наказателното поле на Спартак, където Макс Ебонг засече топката с глава, но тя премина встрани от вратата на домакините. В 15-ата минута Леандро Годой стреля от дистанция, но вратарят Пламен Илиев улови. Гостите откриха резултата в 18-ата минута. Бруно Жордао с чудесен пас изведе в отлична позиция вляво в наказателното поле на домакините Анжело Мартино, който пусна пас по земя успоредно на голлинията към Йоанис Питас, който от няколко метра вкара гол за ЦСКА.

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В 33-ата минута Спартак Варна изравни резултата. Бубакар Ханне бе изведен в отлична позиция отдясно в наказателното поле на ЦСКА след двойно подаване с Жота Лопес и с удар по диагонал изравни резултата - 1:1. До края на полувремето гостите се отчетоха с неточен удар на Леандро Годой. В 47-ата минута ЦСКА можеше отново да поведе. След центриране отдясно Леандро Годой засече топката с глава, но вратарят Пламен Илиев спаси. При последвалата добавка Стефано Сенси не успя да вкара топката във вратата.

В 50-ата минута гол на Леандро Годой не беше признат заради засада. В 65-ата минута Стефано Сенси стреля опасно, но за късмет на домакините топката премина встрани от вратата. В 69-ата минута след изпълнение на корнер топката стигна до Джеймс Ето'о, който шутира от воле от границата на наказателното поле, но неточно. В 76-ата минута Деян Лозев проби отдясно и центрира остро в наказателното поле на ЦСКА, където топката стигна до Анхел Гомес, който стреля, но вратарят на гостите Фьодор Лапоухов успя да спаси. В 87-ата минута Каталин Иту засече топката с глава след центриране от ъглов удар, но тя премина над вратата. Така срещата приключи 1:1.

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