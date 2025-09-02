Левски се размина с голям изходящ трансфер! В офисите на "Герена" пристигнала късна оферта от френската Лига 1, но...

Българският футболен гранд Левски се е разминал с престижен изходящ трансфер в последните часове преди затварянето на летния трансферен прозорец. В офисите на стадион "Георги Аспарухов" е пристигнала късна оферта за един от основните играчи на Хулио Веласкес - Майкон. Предложението е дошло от френския елитен тим Нант, но до споразумение с ръководството на Левски така и не се е стигнало, съобщава Ouest-France Sports 44.

Нант отправил оферта за Майкон от Левски

Отборът от френската Лига 1 е направил опит да привлече бразилския ляв бек в последния ден от трансферния прозорец, като се е надявал на бърза сделка. Времето за преговори с ръководството на Левски обаче не е стигнало, като в крайна сметка двете страни не са стигнали до споразумение. Така Майкон остава част от отбора на Левски, но пък интересът от страна на Нант е показателен за израстването на отбора на Веласкес.

Още: Наско Сираков с обзор на "Синьо лято 2025": Изчетка Веласкес и се преклони пред "великата публика" на Левски

Още няколко основни играчи на Левски привлякоха интереса на чуждестранни клубове през това лято, като сред тях са Марин Петков, който се размина с трансфер в Италия, както и стражът Светослав Вуцов, който пък е следен от скаути на Утрехт. Левски впечатли през това лято с представянето си в евротурнирите, където стигна до плейофите на Лигата на конференциите, но отстъпи на АЗ Алкмаар.

Още: Селекцията на "Герена" не е приключила: Левски си хареса звезда от Първа лига, следена и от ЦСКА