Левски си връща един от най-резултатните млади нападатели заради новите правила на БФС

Основен нападател на Етър има всички шансове да се превърне в новото попълнение на Левски. Стивън Стоянчов бе даден под наем на търновци, където се превърна в техен ас. Нововъведеното правило на Българския футболен съюз обаче доближава Стоянчов до обличането на екипа на Левски, по-скоро от очакваното.

Стивън Стоянчов и мисията „младост“ на „Герена“

Футболистът, роден през 2007 г., отговаря изцяло на новите изисквания в родния елит. Той е родом от Перник, но е възпитаник на академията на “сините”. Миналото лято подписва договор с Левски, който го праща в ръцете на Иван Иванов и Етър. Облечен с “виолетовата” тениска Стоянчов записва резултатен сезон.

"С двете си попадения при гостуването на Беласица, спечелено с 4:2, Стивън Стоянчов вече е в топ 3 на голмайсторите във Втора лига. Нападателят ни излезе на трета позиция с 11 попадения, пред него са само Лео Пимента от Вихрен с 13 и Марк-Емилио Папазов от ЦСКА II с 12. Любопитното е, че Стоянчов за четвърти път този сезон нанизва по 2 гола, предишните бяха срещу Марек, Вихрен и отново срещу Беласица, а по веднъж се е разписвал срещу Фратрия и в двата мача срещу ЦСКА II", обявиха "болярите".

Към момента на “Герена” имат трима футболисти в състава си, които отговарят на критерия на БФС - вратарят Огнян Владимиров, халфът Асен Митков и крилото Иво Мотев. Обсъжда се и завръщането на още един от преотстъпените младежи - Виктор Любенов. Той прекара сезона в Хебър, където привлече вниманието на други клубове и е готов да напусне “сините”, ако го пуснат на справедлива цена.

