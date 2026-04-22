Спорт:

Левски си връща един от най-резултатните млади нападатели заради новите правила на БФС

22 април 2026, 10:51 часа
Левски си връща един от най-резултатните млади нападатели заради новите правила на БФС

Основен нападател на Етър има всички шансове да се превърне в новото попълнение на Левски. Стивън Стоянчов бе даден под наем на търновци, където се превърна в техен ас. Нововъведеното правило на Българския футболен съюз обаче доближава Стоянчов до обличането на екипа на Левски, по-скоро от очакваното.

Стивън Стоянчов и мисията „младост“ на „Герена“

Футболистът, роден през 2007 г., отговаря изцяло на новите изисквания в родния елит. Той е родом от Перник, но е възпитаник на академията на “сините”. Миналото лято подписва договор с Левски, който го праща в ръцете на Иван Иванов и Етър. Облечен с “виолетовата” тениска Стоянчов записва резултатен сезон.

Стивън Стоянчов

"С двете си попадения при гостуването на Беласица, спечелено с 4:2, Стивън Стоянчов вече е в топ 3 на голмайсторите във Втора лига. Нападателят ни излезе на трета позиция с 11 попадения, пред него са само Лео Пимента от Вихрен с 13 и Марк-Емилио Папазов от ЦСКА II с 12. Любопитното е, че Стоянчов за четвърти път този сезон нанизва по 2 гола, предишните бяха срещу Марек, Вихрен и отново срещу Беласица, а по веднъж се е разписвал срещу Фратрия и в двата мача срещу ЦСКА II", обявиха "болярите".

Към момента на “Герена” имат трима футболисти в състава си, които отговарят на критерия на БФС - вратарят Огнян Владимиров, халфът Асен Митков и крилото Иво Мотев. Обсъжда се и завръщането на още един от преотстъпените младежи - Виктор Любенов. Той прекара сезона в Хебър, където привлече вниманието на други клубове и е готов да напусне “сините”, ако го пуснат на справедлива цена.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Жанина Колева
Жанина Колева Отговорен редактор
Левски Етър Стивън Стоянчов
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес