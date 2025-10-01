Левски удари ЦСКА в Трета лига! (ВИДЕО)

Левски II победи ЦСКА III с 2:1 като домакин на стадион „Георги Аспарухов“ в отложен мач от 6-ия кръг на Югозападна Трета лига от българския футбол.

Левски II победи ЦСКА III

Капитанът Кристиян Йовов откри за „сините“ в 12-та минута, но гостите успяха да изравнят в средата на първото полувреме. Александър Калчев донесе победата на Левски в 55-ата минута.

Воденият от старши треньора Йордан Петков дублиращ отбор на Левски е на седмо място във временното класиране с актив от 17 точки. ЦСКА III, който е воден от Дани Моралес, пък е на 14-то място с 10 точки.

Съставите на двата отбора:

Левски II: 1. Огнян Владимиров, 2. Иво Мотев, 3. Александър Кръстев, 4. Стоян Лазаров, 5. Стоян Добрев, 6. Сашо Грънчаров, 7. Антон Манов, 8. Радостин Стоилов, 9. Александър Калчев (65 – 16. Кирил Манчев), 10. Кристиян Йовов (к), 11. Калоян Атанасов (87 – 17. Кирил Котев).

ЦСКА III: 1. Александър Марков, 5. Димитър Христов (86’ 22. Антон Толев), 2. Иван Настаев, 3. Румен Рангелов (к), 18. Димитър Петров, 16. Борислав Бенов (86’ 14. Мартин Ситев), 8. Илиян Димитров, 7. Димитър Урумов (62’ 21. Роберто Щилянов), 20. Калоян Пулев (86’ 6. Светозар Евтов), 11. Васил Каймаканов (74’ 13. Пламен Златанов), 9. Александър Ив. Георгиев.