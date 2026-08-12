Кошмар за Левски: Звезден нападател е аут за още 2 месеца

В момента Левски е на върха, що се отнася до представянето на футболния терен. "Сините" са първи в родния елит и се класираха за плейофите на Шампионска лига. Но извън терена ситуацията изобщо не е цвветуща, като доста от важните титуляри в състава на Хулио Веласкес са контузени. За основния нападател на Левски Мустафа Сангаре се очакваше да се завърне скоро, но той ще отъства от терените още 2 месеца.

Мустафа Сангаре няма да играе още 2 месеца

Хулио Веласкес получи лоши новини, като основният нападател на Левски Мустафа Сангаре няма да може да влезе в игра още около 2 месеца. Той получи сериозна контузия през март, като се очакваше да се завърне за плейофите в Първа лига от миналия сезон. Тогава малиецът влезе на терена за кратко, но контузията явно се е влошила. От началото на настоящия сезон той влезе в игра за 4 минути при победата над Локомотив София с 2:1 и остана на скамейката в реванша с Университатя Крайова в Шампионска лига, завършул 2:2.

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Сангаре вкара 10 гола за Левски

Пробелмите на Мустафа Сангаре се влошиха през послендите седмици, като се очаква то да се завърне в игра през октомври. През миналия сезон малийксият нападател изигра 32 мача за Левски във всички турнири, вкара 10 гола и даде 4 асистенции. Той беше спряган за трансфер извън "Герена", но с контузията тези слухове затихнаха. Останалите контузени в Левски са Стипе Вуликич, Оливер Камдем и Акрам Бурас.

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