Българският шампион пренаписа историята си в Европа два пъти и направи "Герена" непробиваема

Българският шампион Левски продължава европейската си приказка в най-силния клубен турнир. "Сините" се класираха за плейоф за влизане в основната фаза на Шампионска лига, след като преодоляха всичките си съперници в предварителния етап по категоричен начин. Те победиха Борац Баня Лука, Университатя Крайова и Кайрат Алмати, а сега се подготвят за решителен сблъсък с гръцкия шампион АЕК Атина. Първата среща от плейофа ще се проведе на 18 август, като Левски ще бъде домакин. Реваншът е предвиден за 26 август в гръцката столица.

Историческо постижение за Левски в евротурнирите

За да си осигури място в плейофите, Левски се пребори именно с казахстанския Кайрат. "Сините" победиха с 1:0 в първия мач на стадион "Георги Аспарухов" с гол в края. В реванша те също записаха минимален успех, но имаха много по-добри шансове да направят разликата по-убедителна. След края на двубоя дори медиите в Казахстан признаха, че "сините" са заслужавали да продължат напред като по-добрия отбор. Освен това, победата на столичния тим имаше историческо значение. За първи път Левски елиминира последователно три съперника в турнира Шампионска лига.

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За последно "сините" отстраниха три опонента в евротурнирите през сезон 2010/11, когато преодоляха Дъндолк, Калмар и АИК, за да си осигурят място в груповата фаза на Лига Европа. За първи път пък постигат това през 1975/76 под ръководството на великия Иван Вуцов. Тогава тимът се класира за 1/4-финалите на Купата на УЕФА. Иначе с успеха си над Кайрат "сините" записаха още едно невиждано постижение. Победата им с 1:0 в първия мач означава, че те се намират в серия от шест поредни домакинства на "Герена" без допуснат гол в Европа.

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