В Казахстан се преклониха пред българския шампион след поредната велика вечер в Шампионска лига

Българският шампион Левски продължава приказката си в Шампионска лига. "Сините" надделяха с общ резултат от 2:0 над Кайрат в третия кръг от предварителната фаза на турнира и са на крачка от класиране за основната фаза. В решителния плейоф те ще се изправят срещу гръцкия шампион АЕК Атина. След реванша с Кайрат, завършил с минимален успех за тима на Хулио Веласкес, медиите в Казахстан признаха класата на съперника.

"Левски можеше да победи с по-голяма разлика"

Едно от местните издания написа, че Левски напълно е заслужавал да спечели и още в първия мач се е видяло, че е по-добрият отбор. В материала се сочи още, че единствено правилната стратегия на треньора е спомогнала за това Кайрат да не загуби с по-голям резултат. Ето какво написа най-популярният сайт в страната Sportkz: "Напълно заслужена победа на Левски. Още в София се видя, че българите са по-добрият отбор. Само предпазливата тактика на нашия треньор помогна за такава малка загуба. В реванша обаче Левски напълно използва факта, че Кайрат този път трябваше да атакува, за да върне поне един гол. Не само го използва, но и можеше да победи с по-голяма разлика.

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В 82-ата минута, когато Юкола бе на хубава позиция, но стреля някак апатично и вяло, треньорът подписа капитулацията си. И след това атаките на Кайрат продължиха, но някак по инерция, без страст, без огън. Да бъдем честни, Левски продължава напред заслужено, докато Кайрат трябва да проведе сериозен разговор. Защото следващите съперници - Андерлехт или ПАОК (б.р. - в плейфите на Лига Европа), не са по-слаби от българите."

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