Левски взима без пари хърватско крило с афинитет към гола

Левски ще привлече хърватско крило с афинитет към гола. Става въпрос за 28-годишния флангови футболист на австралийския Макартър – Марин Яколиш. Това съобщиха медиите в страната, цитирани от колегите от „Мач Телеграф“. Според информациите бившият младежки национал на „шахматистите“ ще акостира на стадион „Георги Аспарухов“ без пари, тъй като договорът му с австралийците изтича в края на юни и за момента няма изгледи, че ще бъде подновен.

Марин Яколиш има доста богата визитка. Кариерата му стартира в школата на хърватския Шибеник, където достига до първия отбор. След играе за белгийските Мускрон, Виртон и Роселаре. През лятото на 2017-та подсилва австрийския Адмира Вакер, а две години по-късно преминава в Хайдук Сплит. След това се завръща в Шибеник под наем, преди Хайдук да го продаде на френския Анже. Следват преотстъпвания в АЕК Ларнака и Мелбърн Сити, а в началото на юни 2024-та подсилва Макартър като свободен агент.

