"Левски заслужаваше победата!": Веласкес бе категоричен за мача с Лудогорец - и засипа с похвали един играч на "сините"

19 септември 2025, 23:13 часа 573 прочитания 0 коментара
Наставникът на Левски Хулио Веласкес даде мнението си след нулевото реми срещу Лудогорец в голямото дерби на върха в Първа лига. Той смята, че "сините" са заслужавали победата на база цялостното представяне на отбора в мача, и особено през първото полувреме, когато е категоричен, че столичани са били по-добрият отбор. Веласкес каза, че е изключително горд с футболистите си и специално похвали капитана Георги Костадинов, който по-рано също се изказа ласкаво за него.

Мнението на Хулио Веласкес за мача с Лудогорец

"Направихме много добър мач. Без съмнение бяхме много по-добри от тях през първата част. С топка, без топка - бяхме по-добри. Много ми хареса отборът през първото полувреме. Второто полувреме бяха по-изравнени силите, но в общи линии смятам, че изиграхме добър мач. Смятам, че заслужавахме победата в този мач. Изключително горд съм с моите играчи, направиха голям мач", започна Веласкес.

Хулио Веласкес

"Изключително благодарен на всички привърженици. За съжаление, не можахме да им подарим победата, но искам да кажа, че момчетата направиха всичко възможно да я постигнат. Трябва да бъдем скромни, да работим много сериозно всеки ден. Нашият фокус е в срещата, която предстои - не отиваме по-далеч от това.

Фенове на Левски

Костадинов е невероятен човек. Като футболист е пример за това какво е да бъдеш професионалист. Той дойде и показа, че е изключително скромен човек. Много мачове му се наложи да не започва сред първите 11, но това не промени нищо от отношението му към тренировъчния процес и това, което придава в съблекалнята. Играч, с който съм изключително щастлив и горд, че имам в отбора си. Изключително много помага както на терена, така и извън него.

Предпочитам да се фокусирам върху футболната част на страната, предпочитам да не коментирам темата със съдиите", добави още той.

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Левски Лудогорец Първа лига Хулио Веласкес
