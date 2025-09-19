Войната в Украйна:

19 септември 2025, 21:32 часа 184 прочитания 0 коментара
Спартак показа на Монтана, че футболът е игра на голове

Монтана и Спартак Варна откриха деветия кръг от Първа лига. „Соколите“ победиха с 2:1, въпреки че не бяха доминиращият отбор. Монтана надигра съперника си, като държеше инициативата през доста голяма част от мача. Домакините имаха по-голямо притежание на топката, отправиха повече удари, но въпреки всичко загубиха срещата. От своя страна варненци разчитаха на ефективността си и това се оказа правилният подход за тях.

Спартак Варна спечели, въпреки че имаше само три точни удара

„Соколите“ имаха само три точни удара за целия сблъсък. Но отбелязаха два гола, с което си гарантираха победата и трите точки. С главна роля за успеха беше и вратарят на Спартак Максим Ковальов, който продължи добрата си форма. Той показа добри намеси и се справи с някои доста опасни ситуации. Резултатът откри Дамян Йорданов с гол за варненци в 33-ата минута с красив гол. Футболистите на Монтана се върнаха в срещата скоро след почивката чрез Борис Димитров, който отбеляза в 50-ата минута.

Спартак

Спартак Варна и Монтана са в горната част на таблицата

Само осем минути по-късно Мартин Михайлов си вкара автогол, което беше достатъчно да заформи крайното 1:2. Така Спартак Варна записа втори пореден успех в първенството и се изкачи на седмото място с 10 точки. След девет срещи „соколите“ записаха две победи, четири равенства и три загуби. Монтана е на шестото място с 11 точки, деветия кръг ще завършат с три победи, две равенства и четири загуби.

