Дясната опозиция се обединява за излъчване на обща президентска кандидатура

20 септември 2025, 00:45 часа 290 прочитания 0 коментара
Ръководството на „Демократи за силна България“ отправя покана към своите коалиционни партньори – ПП „Да, България“ и ПП „Продължаваме промяната“, за провеждане на общ национален форум на привържениците на трите формации, с участието на кръга „Форум за демократично действие“, знакови общественици, извънпарламентарните партии и независимите граждански организации, съобщават от ДСБ.

На форума трябва да се заяви категорична политическа воля за единство и обединение около обща кандидатура на проевропейската и антикорупционна демократична общност за президентските избори през 2026 г. чрез одобрение на проект на стратегическо споразумение между страните – участници в процеса: партиите от коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ и кръга „Форум за демократично действие“.

Освен това се предвижда да бъде предложена и одобрена институционална рамка – избор на орган (или органи), натоварени с конкретни функции и балансирано представителство на страните-участници, който да отразява принципа на инклузивност: да приобщава и генерира вътрешна енергия, да бъде гарант за легитимността и доверието в процеса.

„България има нужда от президент – убеден демократ, непоколебимо отстояващ евроатлантическата принадлежност на страната и непримиримостта с корупцията. Президент със знание и разбиране за високата си конституционна роля, който не разделя, а обединява. На предстоящите през 2026 г. избори имаме историческия шанс да постигнем това“, се казва в позиция на ДСБ.

Атанас Атанасов потвърди новината

За общата кандидатура потвърди и лидерът на партията Атанас Атанасов. "Тъй като следващите редовни избори в страната са президентските избори, ние смятаме, че първи започнахме такава кампания и е важно наистина да стигнем до разширяване на периферията на демократичната общност. В тази сложна геополитическа ситуация, в която се намира светът, Европа и България, разбира се, е изключително важно да положим всички усилия човекът, който да застане на начало на държавата като президент и, особено важно, като главнокомандващ на българската армия, да е убеден демократ-евроатлантик", заяви той пред БНТ от Варна. 

В предаването "Панорама" по националната телевизия съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев също посочи, че работят в пълно единомислие за излъчване на обща кандидатура. 

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Атанас Атанасов ДСБ Президентски избори Ивайло Мирчев
