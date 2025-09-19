Лудогорец оцеля в ада на "Герена"! ВАР поряза вдъхновен Левски в дербито на върха

Лидерите в класирането Левски и Лудогорец не успяха да се победят след равенство 0:0 на пълен до краен предел стадион "Георги Аспарухов" в голямото дерби на върха от 9-ия кръг на efbet Лига. "Сините" играха по-силно от съперника си, като имаха по-голям контрол над топката и създадоха повече ситуации пред противниковата врата. Чистите голови положения обаче бяха ограничени - за сметка на множество единоборства на терена. А най-дискусионните моменти дойдоха в края на първото полувреме, когато ВАР първо не се намеси за потенциален червен картон за Лудогорец, а след това и помогна за отмяната на отсъдена дузпа в полза на Левски.

Левски остава лидер в Първа лига, но изпусна да увеличи аванса си пред Лудогорец

Още от първите секунди Левски показа, че ще играе за победа. "Сините" изпълниха корнер, след който Мустафа Сангаре стреля много опасно, но ударът му премина встрани от целта. В шестата минута и Кристиан Димитров бе изпуснат да нанесе удар след центриране от корнер, но Серджио Падт се справи. Левски продължи да е по-настоятелен и в следващите минути, но Евертон Бала и Сангаре не успяха да оползотворят добри ситуации.

Кайо Видал се размина с червен картон след много опасно влизане

След половин час игра главният рефер Радослав Гидженов временно спря срещата заради димки и факли, затруднили видимостта на стадиона. В края на полувремето отново стана горещо на терена. В 44-ата минута Кайо Видал настъпи много опасно Кристиан Димитров в областта на коляното, като останаха съмнения дали няма основания за червен картон. ВАР обаче не се намеси.

Гидженов отсъди дузпа за Левски, но ВАР се намеси при много тънка ситуация

Секунди по-късно Радослав Кирилов нахлу в противниковото наказателно поле и падна на тревата след съприкосновение с Едвин Куртулуш, а Гидженов посочи бялата точка. След дълго преразглеждане на ситуацията дали Куртулуш играе с топката, ВАР реши да извика Гидженов за повторен преглед, а след това главният рефер отмени дузпата. Стигна се до напрежение между двата лагера, а Георги Костадинов и Педро Нареси си изкараха жълти картони.

Лудогорец уби темпото на Левски след почивката

Дълбоко в добавеното време отново Кирилов опита да създаде главоболия на отбраната на Лудогорец, но Падт успя да спаси завършващия му удар. На почивката Руи Мота извърши двойна смяна, с която да опита да промени хода на двубоя. Промените очевидно дадоха резултат, като Лудогорец започна да стои по-добре на терена. В 53' Кайо Видал стреля опасно, но сантиметри го разделиха от целта.

В следващите минути оборотите паднаха, но само на терена. На трибуните шоуто продължи, като феновете на Левски пуснаха и заря. А Руи Мота извърши още две смени, пускайки в игра Ерик Маркуш и Петър Станич. За "сините" пък се появи Марин Петков, който влезе на мястото на Карл Фабиен. 12 минути преди края на редовните 90 минути Веласкес използва още два коза от пейката - Бурас и Сула влязоха на местата на Костадинов и Кирилов.

Как изглежда класирането на върха след дербито

В края на мача Светослав Вуцов предприе голям риск пред вратата си, но излезе чист от ситуацията. В последните секунди пък Рилдо стреля много опасно, но Падт отново се намеси. В крайна сметка двата тима така и не успяха да си отбележат гол и поделиха точките в дербито, като Левски остава лидер с 20 точки, а Лудогорец е втори с 18 пункта. Двата тима са с изравнена голова разлика: +11. В следващия кръг "сините" гостуват на Локомотив Пловдив, а "зелените" домакинстват на Монтана.

