"Левски заслужаваше победата!": Веласкес бе категоричен за мача с Лудогорец - и засипа с похвали един играч на "сините"

Наставникът на Левски Хулио Веласкес даде мнението си след нулевото реми срещу Лудогорец в голямото дерби на върха в Първа лига.

"Направихме много добър мач. Без съмнение бяхме много по-добри от тях през първата част. С топка, без топка - бяхме по-добри. Много ми хареса отборът през първото полувреме. Второто полувреме бяха по-изравнени силите, но в общи линии смятам, че изиграхме добър мач. Смятам, че заслужавахме победата в този мач. Изключително горд съм с моите играчи, направиха голям мач", започна Веласкес.

"Изключително благодарен на всички привърженици. За съжаление, не можахме да им подарим победата, но искам да кажа, че момчетата направиха всичко възможно да я постигнат. Трябва да бъдем скромни, да работим много сериозно всеки ден. Нашият фокус е в срещата, която предстои - не отиваме по-далеч от това.

Костадинов е невероятен човек. Като футболист е пример за това какво е да бъдеш професионалист. Той дойде и показа, че е изключително скромен човек. Много мачове му се наложи да не започва сред първите 11, но това не промени нищо от отношението му към тренировъчния процес и това, което придава в съблекалнята. Играч, с който съм изключително щастлив и горд, че имам в отбора си. Изключително много помага както на терена, така и извън него.

Предпочитам да се фокусирам върху футболната част на страната, предпочитам да не коментирам темата със съдиите", добави още той.

