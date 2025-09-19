Ивайло Мирчев: Днес управляващите съдружници се скараха

"Президент с подкрепата на Пеевски не може да бъде излъчен. Нашата задача е да предложим на обществото приемлива фигура на президент, който гледа на Запад и има смелост да се пребори с нелегитимния кръг, който управлява България". Това заяви в предаването "Панорама" по БНТ депутатът от ПП-ДБ Ивайло Мирчев по повод обединението на ДСБ, "Продължаваме промяната", "Да, България" и "Форум за демократично действие". "ПП-ДБ винаги са били принципни и на правилната геополитическа позиция – независимо дали става дума за изказвания на президента или на изпълнителната власт", категоричен бе той.

За вота на недоверие

"Управляващите съдружници се скараха. Бойко Борисов и Пеевски днес са в тежък скандал – в рамките на шегата, разбира се. Ясно е, че имаме завладяна държава, това се видя на този вот на недоверие, на дебатите. Ясно е, че един нелегитимен център на власт е завладял институциите и на върха му е Делян Пеевски", каза той.

Още: "Борисов търси да задоволи недоволния си електорат от това, че Пеевски му превзема партията": Божанов за управлението

Според депутата държавата има трима премиери - един номинален, един, на който "много му се иска да е премиер" и "премиер номер 3, от вчера известен като "голямото Д". "Днес каза, че се обажда на министрите и им дава задачи. Не попитах г-н Митов какви задачи му даде днес Делян Пеевски. Но когато този, който доскоро се обявяваше за опозиция, излезе и каже "аз се обаждам на министрите и им давам задачи" и след това нито премиерът, нито министърът го опровергаят, ние в каква държава живеем?", попита Мирчев.

Изгорени камиони на конкурентна фирма?

Ивайло Мирчев заяви, че има и доказателства за завладяването на държавата – показа снимки на изгорени камиони за боклук и обясни, че били на турска фирма, която искала да участва в търга за сметопочистване на София, но, по думите му, била сплашена. "Вчера, когато се отварят офертите, фирмата отказва да отвори своята. Оферта отваря само една фирма, свързана с небезизвестния Таки, който пък е свързан с Пеевски. Резултатът за София – цената на боклука от 66 милиона става 188 милиона. Това е завладяната държава", каза той.

Още: "Оперативката на тримата премиери не е минала добре": Мирчев нарече кабинета "Голямо Д" (ВИДЕО)

Даниел Митов, също гост в студиото, отговори, че СДВР е започнала моментално разследване и е образувано досъдебно производство. Според министъра, това е опит за оправдаване невъзможността на Столичната общиа да си проведе търговете навреме. Двамата продължиха да си разменят реплики в студиото, като Мирчев каза на Митов, че "още не е късно да си подаде оставката", а той му отговори: "не е късно и вие да излезете от парламента".

Блокирането на входа на парламента

Мирчев коментира и вчерашната акция на "Продължаваме промяната", които блокираха входа към служебния паркинг на Народното събрание като подкрепа към задържания кмет на Варна Благомир Коцев и вече бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов.

Още: Държава с главно "Д": Анализ как Пеевски кара влака, а Борисов му казва "много хубаво караш, бате"

"Акцията беше блестяща. Тя оголи същността на човека, на когото му се наложи да ходи няколко метра пеша. Не стана ясно защо беше нужно центърът на София да бъде блокиран и десетки полицаи да помагат на Пеевски да влезе със специален ескорт, с барети, с жандармерия и с полиция. Защо е това, защо трябва Пеевски да бъде пазен по този начин? Пеевски беше пазен и от служители на отряда за борба с тероризма – докога тези хора ще бъдат на тези места? Нашата идея е българските граждани да продължат да плащат за охраната на Пеевски, но тя да се осъществява от ГДИН – Главна дирекция "Изпълнение на наказанията", каза Ивайло Мирчев.

Още: Ивайло Мирчев: Истинският премиер е Делян Пеевски