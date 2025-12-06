Лицензите на куп родни треньори изтичат – сред тях са националният селекционер и наставникът на ЦСКА

Лицензите на множество български треньори изтичат в края на 2025 година. Сред тях са националният селекционер Александър Димитров, както и наставникът на ЦСКА Христо Янев. Това съобщиха колегите от „24 часа“. Според информациите те ще подновят документите, но първо трябва да преминат през задължителен опреснителен курс. Той е насрочен за средата на месец декември и ще се проведе в треньорската школа в Националната спортна академия „Васил Левски“ в София.

Лицензите на Тодор Янчев и Бойко Величков също изтичат

С изтичащи лицензи са още селекционерът на младежкия национален отбор по футбол на България до 21 години Тодор Янчев, както и помощник-треньорът на Александър Димитров при мъжете – Явор Вълчинов. Тапията на спортния директор на ЦСКА Бойко Величков също изтича, но за момента няма яснота дали той ще се яви на опреснителния курс, за да я поднови.

Кои други са в списъка?

В дългия списък на треньори с изтичащи лицензи попадат още редица наставници и бивши футболисти. Сред тях са Александър Томаш, Радостин Кишишев, Светослав Тодоров, Росен Кирилов, Здравко Здравков, Мариян Христов, Владимир Иванов – Фугата, Викторио Павлов, Николай Костов и Петър Колев. Очаква се всеки един от тях да се яви на опреснителния курс в НСА, за да подновят своите тапии.

